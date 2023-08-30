إصابة 6 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائى فى بنى سويف

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، باشتباه تسمم غذائي عبارة عن حالة إعياء شديدة بعد شعورهم بمغص وقيء، داخل منزلهم بقرية باها التابعة لمركز بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بتعرض 6 أشخاص من أسرة واحدة لحالة إعياء شديد داخل منزلهم بقرية باها التابعة لمركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين وهم: سيده.ب.ش 65 عامًا، علي.ع.ع 12 عامًا، أحمد.م.س 3 أعوام، محمود.س، 3 أعوام، خلود.م.س، 10 أعوام، إيمان.ح.ب 27 عامًا، جرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

اختناق شخصين إثر حريق بقرية طحا بوش

وفي وقتٍ سابق، أُصيب شخصان باختناق إثر حريق شب في منزل بقرية طحا بوش التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق في سطح منزل مكون من طابقين، بقرية طحا بوش التابعة لمركز ناصر، فجرى التوجيه بسرعة السيطرة على الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية وعلى رأسها رجال الإطفاء الذين استطاعوا السيطرة على ألسنة النيران، والتي أسفرت عن إصابة نورا.س.ع، 40 عامًا، ومحمد.ف.ش 45 عامًا، باختناق من جراء الأدخنة المتصاعدة من الحريق، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة.