اختناق شخصين في حريق نشب بمنزلهما في بني سويف

أصيب شخصان باختناق مساء اليوم الإثنين.، إثر حريق شب في منزل بقرية طحا بوش التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق في سطح منزل مكون من طابقين، بقرية طحا بوش التابعة لمركز ناصر، فجرى التوجيه بسرعة السيطرة على الحريق، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية وعلى رأسها رجال الإطفاء الذين استطاعوا السيطرة على ألسنة النيران، والتي أسفرت عن إصابة نورا.س.ع، 40 عامًا، و محمد.ف.ش 45 عامًا، باختناق من جراء الأدخنة المتصاعدة من الحريق، جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، و تحرر محضر بالواقعة.