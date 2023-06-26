حجز مدرس بتهمة الشروع فى قتل طالب بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز مدرس بتهمة الشروع فى قتل طالب بطعنة بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

و بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول: طالب "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة بالجسم"- طرف ثان: مدرس "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزته سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات مالية بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزته محدثًا إصابة الأول المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الثانى وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.