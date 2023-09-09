منتخب مصر يواجه المغرب في ربع نهائي بطولة إفريقيا للطائرة

يلتقي منتخب مصر للرجال للكرة الطائرة مع نظيره المغربي، السابعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور ربع النهائي، من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري، باستاد القاهرة .

و نجح منتخب الكرة الطائرة في تحقيق الفوز على كينيا 3/0 فى دور ال 16 مساء أمس الجمعة.

تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بعدما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

وتضم قائمة الفراعنة: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، و حسن الحصرى المدرب العام، و محمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.

وفاز منتخب مصر على كينيا بنتيجة 3/0 في دور الـ 16 ليتأهل لدور ربع النهائي في بطولة إفريقيا للطائرة.

وقال فلافيو في بعد العبور لدور ربع النهائي: خضنا مباراة امس تحت الضغط بسبب نتيجة المباراة الماضية، امام الجزائر كما ان منتخب كينيا قوي ومتطور وحضرنا لهذا اللقاء جيدا، وأهنىء لاعبي مصر لأنهم أدوا مباراة جيدة.

وعن مواجهة المغرب في ربع النهائي الليلة، قال المدير الفني الإيطالي: إنها لن تكون مباراة سهلة خاصة أن المغرب من الفرق القوية في البطولة، لكن ليس أمامنا سوى الفوز للاستمرار في التقدم في البطولة سنسعى لتصحيح الأخطاء وتقديم أفضل مالدينا.