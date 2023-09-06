الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خسارة منتخب الطائرة أمام الجزائر فى بطولة إفريقيا باستاد القاهرة

منتخب مصر للطائرة
منتخب مصر للطائرة

تلقى منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة الخسارة أمام نظيره الجزائري، بنتيجة 3/0 فى ثان مواجهاته بالبطولة الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجارى باستاد القاهرة.

جاءت نتائج الأشواط كالتالى: (25/21),(25/22),(25/ 19).

وبهذه النتيجة أضاع  منتخب مصر تحقيق  العلامة الكاملة بالدور الأول بعد الفوز على نظيره بوروندى بنتيجة 3/0 فى بقاء افتتاح المنافسة مساء الأحد الماضى.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب بوروندي والجزائر، فيما ضمت المجموعة الثانية، تونس ومالى وتنزانيا وتشاد، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا، وضمت المجموعة الرابعة، المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا.

وضمت القائمة النهائية للمنتخب كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبدالرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

وشهدت آخر استعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة الأول للرجال الفوز على نظيره المغربى 3/1 وديا، فى إطار آخر ودياته بعد تلقى خسارة من ليبيا 3/0، قبل الاتفاق على خوض شوط إضافي نجح الفراعنة فى الفوز به بنتيجة 25/14.

وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرا خارجيا قويا فى تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، شهد وديات أوروبية قوية فى إطار الاستعداد للمنافسة.

جدير بالذكر حقق المنتخب المصري خسر الليلة بثلاثة أشواط نظيفة الليلة، بينما حقق الفوز على نظيره بوروندي بنتيجة “3–0“ ضمن منافسات الجولة الأولى التى أقيمت الأحد الماضي.

كان الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد اتفق مع شركة تذكرتي على توحيد أسعار تذاكر مباريات البطولة؛ لتصبح 40 جنيها من أجل تسهيل حضور الجماهير؛ لتقديم الدعم والمؤازرة للمنتخب المصري من أجل التتويج باللقب.

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