منتخب الطائرة يفوز على بوروندى 3/0 فى افتتاح البطولة الأفريقية

فاز منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة على نظيره بوروندى بنتيجة 3/0 فى افتتاح البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 حتى 14 سبتمبر الجارى باستاد القاهرة .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى :(25/11),(25/8),(25/10).

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كلا من بوروندي والجزائر.

وضمت المجموعة الثانية، تونس ومالى وتنزانيا وتشاد، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا، والمجموعة الرابعة، المغرب ورواندا السنغال وجامبيا.

وقدم منتخب مصر أداءً قويا خلال المباراة الافتتاحية وظهر لاعبي الفراعنة بمستوى مميز واستحقوا الفوز بجدارة في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على حضور حفل الافتتاح.

شهدت آخر استعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة الأول للرجال الفوز على نظيره المغربى 3/1 وديا، فى إطار آخر ودياته بعد تلقى خسارة من ليبيا 3/0، قبل الاتفاق على خوض شوط إضافي نجح الفراعنة فى الفوز به بنتيجة 25/14.

وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرا خارجيا قويا فى تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، شهد وديات أوروبية قوية أيضا فى إطار الاستعدادا للمنافسة.

وبدأ منتخب مصر برنامج الإعداد للبطولة منذ ثلاثة أشهر، وتحديداً عقب انتهاء بطولتي الدوري والكأس مباشرة، ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر في توفير برنامج إعداد مميز للفراعنة.

واستقر الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي على القائمة النهائية التى ستمثل مصر في البطولة وجاءت على النحو التالي: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.