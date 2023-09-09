السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سويلم: تنفيذ شبكات الصرف المغطى في 89 ألف فدان.. وتحديث بوابات مفيض إسنا 

مشروعات الرى
مشروعات الرى

قال الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ، إنه يتم تنفيذ خطة لصيانة منظومة الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى، حيث تقوم هيئة الصرف سنويا بتطهير مصارف زراعية عمومية بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر لعدد ٤٤٤٤ مصرف، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى ١٠ ملايين متر مكعب، كما يتم تنفيذ أعمال الصرف المغطى بالأراضي القديمة وإحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي.

وأوضح وزير الري، اليوم السبت، أنه تم خلال العام المائي السابق الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٨٩ ألف فدان، ومن المستهدف خلال العام المائى القادم تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان.

تجديد محطات الري والصرف القائمة وإنشاء محطات جديدة

كما أشار، إلى مواصلة العمل على إحلال وتجديد محطات الرى والصرف القائمة أو إنشاء محطات جديدة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة، حيث تم الإنتهاء مؤخرا من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع مثل محطات "الحارس - سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - طابيه العبد - قوته - السلسلة الجديدة - الغرق السلطانى ١ و٢ و٣ - فارسكور الجديدة - الفارما الجديدة - سيدمنت أ - البطس الجديدة - بنى صالح الجديدة - دير السنقورية - مصرف ٧ - المراشدة الجديدة - الخيرى والدشودى وتروجا وشريشرا - بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - جنوب بورسعيد الجديدة - إسنا ١ الجديدة"، وجاري تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه ١-٢ وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة.

تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض إسنا 

كذلك، أشار وزير الري إلى مواصلة الوزارة العمل على تأهيل واحلال وصيانة المنشآت المائية، حيث يجرى حاليا تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية لتحسين أعمال الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان، كما يجرى حالياً تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط وأعمال الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع.

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وأيضا يتم تنفيذ المرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض إسنا، وتحديث أنظمة تشغيل قناطر نجع حمادى الجديدة، وصيانة قناطر إدفينا، وتدعيم قناطر أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية أسفل خط السكه الحديد "القاهرة – أسوان"، والقيام بعمل دراسة هيدروليكية إنشائية بيئية لإنشاء قنطرة فم بحر مويس الجديدة.

الموارد المائية والري الصرف المغطي محطات الرى والصرف هاني سويلم مفيض إسنا

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