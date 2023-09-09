موعد احتفال الكنيسة بعيد جلوس البابا تواضروس الثاني 2023

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 18 نوفمبر 2023، للاحتفال بعيد جلوس الـ11 للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ 118.

احتفال الكنيسة بعيد جلوس البابا تواضروس الثاني 2023

وتحتفل الكنيسة بذكرى جلوس البابا الـ11 عن طريق إقامة صلوات القداس الإلهي.

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نشأته

والبابا تواضروس الثاني البطريرك الـ117 وُلِد بالمنصورة باسم وجيه صبحي باقي سليمان لأسرة كأخ لشققيتين ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور.

وتمت اختياره كبطريركًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 2012 عن طريق القرعة الهيكلية، ليصبح خليفة للبابا شنودة الثالث.

دراسته



والبابا تواضروس الثاني التحق بجامعة الأسكندرية، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975، كما التحق بالكلية الإكليركية.

وتخرج منها عام 1983، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م.

أسقفيته

ورسمة البابا شنودة الثالث أسقفًا عامًا للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990 م، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997 م باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام لإيبارشية البحيرة مساعدا لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وأصبح مسئول عن خدمة منطقة كنج مريوط والقطاع الصحراوي.

وأوفده البابا شنودة الثالث عندما كان راهبًا ثلاث مرات للخارج وذلك عام 1990 و1993 إلى قبرص باليونان لحضور لقاءات مسكونية في مجلس كنائس الشرق الأوسط، حول "الكنيسة والتنمية".

والمرة الثالثة كانت في عام 1995 عندما سافَر إلى ليبيا، لمساعدة الآباء المشاركين في الخدمة بطرابلس وبني غازي.

وقام البابا تواضروس الثاني بدراسة "التعليم المسيحي والإدارة" في سنغافورة سنة 1999.

وكان البابا تواضروس الثاني عندما كان أسقفًا ممن ما اهتم به مرحلة الطفولة، سواء في مهرجان الكرازة المرقسية وملتقى الأطفال المبدعين، أو كونه مسئولاً عن لجنة الطفولة بالمجمع المقدس.

وقد ألَّف البابا تواضروس الثاني قبل البطريركية 12 كتابًا قبل جلوسه على الكرسي البابوي 2012، في 18 نوفمبر 2012.

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