الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكلية الإكليركية بالمعادي تشهد فعاليات مسابقة انجيل القديس يوحنا

الكنيسة
الكنيسة

اختتمت الكلية الإكليركية بالمعادي، فعاليات مسابقة إنجيل القديس يوحنا لمخدومى التربية الدينية المسيحية التي تنظمها لجنة التعليم المسيحي.

جاء ذلك برعاية وحضور الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، ورئيس لجنة التعليم المسيحي فضلا عن مشاركة كوكبة من الآباء الكهنة مسؤولي التعليم المسيحي بالإيبارشيات والآباء رعاة الكنائس المؤهلة للدور النهائي، وعدد من الاخوات الراهبات وخدام التربية  المسيحية والمخدومين المشاركين من المراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي. 
 

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وفي سياق آخر، أعلنت لجنة التعليم المسيحي فوز كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالعزية مركز ثاني للمرحلة الثانوية، وفوز كنيسة الشهيد أبادير وأخته إيرينى بامشول مركز ثانى للمرحلة الإعدادية فوز كنيسة الشهيد أبادير وأخته إيرينى بامشول مركز ثانى للمرحلة الابتدائية.

 ومن جانبه هنأ الأنبا مرقس وليم  مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، والذى يقوم حاليا بالزيارة القانونية للأعتاب الرسولية بالفاتيكان، الفرق الفائزة ورعاة الكنائس والاخوات الراهبات وكل الخدام والمخدومين معربا عن سعادته بالجهد المبذول، مؤكدا تقديره لكافة الفرق المشاركة من مختلف الإيبارشيات فى ظل القيادة النشطة لنيافة الانبا دانيال لطفى مطران أسيوط ورئيس لجنة التعليم المسيحي والرعاية الابوية والحكيمة من غبطة البطريرك الانبا إبراهيم اسحق، مؤكدا ان المكسب الحقيقي هو فى الفرصة الروحية العظيمة التى تعمق خلالها أبناء الكنيسة فى كلمة الله من خلال دراسة انجيل القديس يوحنا .

وتستعد الكنائس المسيحية المختلفة للاحتفال بعيد النيروز المجيد في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي بالتزامن مع احتفالات عيد النيروز 2023، وذلك بمقر مٌطرانياتهم.

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