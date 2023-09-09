الكنيسة المارونية تحتفل بمرور 11 عامًا على المطران جورج شيحان .. فمن هو؟

أعلنت الكنيسة المارونية بمصر، أنه ستحتفل غدًا الأحد بالعيد الحادي عشر لتجليس المطران جورج شيحان على كرسي إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان.

وأضافت الكنيسة المارونية في بيان لها: أن الأحتفال سيكون في كاتدرائية القديس يوسف بالظاهر يوم الأحد 10 سبتمبر 2023 الساعة السابعة مساءً.

والمطران جورج شيحان من مواليد 31 مايو 1953 في حارة صخر بلبنان هو المطران الحالي (السابع) لابرشية القاهرة المارونية.

حياته

درس جورج شيحان في جامعة الروح القدس الكسليك ورسم كاهنا في 12 أغسطس 1979. في عام 2012، عيّنه غبطة البطريرك مدبراً بطريركياً على ابرشية حيفا والاراضي المقدسة.

اقرأ أيضًا:كاهن الكنيسة السريانية في مصر: نحن من الداعمين لفكرة توحيد أعياد الكنيستين (حوار)

أكد البابا بنديكتوس السادس عشر تعيين وتثبيت جورج شيحان أسقفًا للقاهرة في 16 يونيو 2012. انعقد مجمع اساقفة الكنيسة المارونية المقدس برئاسة البطريرك الماروني الأنطاكي، بشارة بطرس الراعي، انتخب المجمع المقدّس خمسة مطارنة جدد وقت انعقاده من 11 الي 16 يونيه 2012. أحدهم هو المطران جورج شيحان والاربعة الاخرين هم الاباتي موسى الحاج الراهب الانطوني، مطراناً على ابرشية حيفا والأرضي المقدسة الخوراسقف مارون العماّر، رئيسا للاكليريكية البطريركية في غزير الخوراسقف جوزف معوّض، معاوناً بطريركياً في الكرسي البطريركي والاب بولس روحانا الراهب اللبناني الماروني، نائباً بطريركياً في نيابة صربا من الأبرشية البطريركية.

في 13 يناير 2014، عيّن البابا فرنسيس شيحان زائرًا رسوليًا للمؤمنين الموارنة في بلدان شمال إفريقيا خارج منطقة أسقفيته.

وأصدر المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة، في وقت سابق بالتعاون مع دار البستاني للنشر والتوزيع كتاب "أول كنيسة مارونية في مصر".

الكتاب جاء من تأليف المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر.