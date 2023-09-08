الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باخوم يترأس قداس المناولة الاحتفالية بالمقطم

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة دير السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان بالمقطم.

شارك في الصلاة الأب إيليا إسكندر الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والأب كميل وليم، والأب سامر مسعود، حيث تحدث صاحب النيافة في كلمة العظة حول "أهمية جسد ودم الرب يسوع"، اللذان يقدسان أرواحنا، مؤكدًا ضرورة ارتباط ذلك بسر المصالحة.

وأشار الأب المطران إلى أهمية المذبح العائلي، مشددًا للعائلات المشاركة على الاهتمام بالمشاركة في صلاة القداس الإلهي كأسرة واحدة، كما عليهم أن يشجعوا أبنائهم وبناتهم، من أجل حضور خدمة التربية الدينية.

واختتم الاحتفال بتوزيع الهدايا التذكارية على المحتفل بهم، من قبل نيافة الأنبا باخوم.

◄من هو الأنبا باخوم؟

ولد الأنبا باخوم نصيف باخوم في 4 مايو 1974 بمدينة القاهرة وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم اتصالات جامعة عين شمس عام 1996 والتحق باكليريكية الفادي عام 1989 وانهى دراساته بالجامعة الجريجورية بروما وحصل على ليسانس اللاهوت والفلسفة عام 2002م وسيم كاهناً في 29 ديسمبر 2004.

 وحصل الأنبا باخوم على الدكتوراة في القانون الكنسي جامعة اللاتيرانو عام 2009 وعين مساعداً للراعي بكنيسة القديس ايريناوس بروما وعين من عام 2005 حتى 2010 ثم نائباً لمدير إكليريكية أم الفادي بلبنان. 

كما عمل في 2010 أمين سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر وعمل مدرساً في بعض جامعات اللاهوت جامعة اللوجانو بسويسرا والمعهد الحبري الشرقي بروما والكلية الاكليريكية بالمعادي وكلية العلوم الدينية بالسكاكيني. 

وعين سكرتيراً لبطريركية الإسكندرية للأقباط الكاثوليك من 2010 حتى 2015م ثم وكيلاً لبطريركية الأقباط الكاثوليك واسندت له بعض المهام الأخرى كالمكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر والمتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية بمصر ويجيد اللغات العربية والفرنسية والإيطالية والإنجليزية واختير معاوناً بطريركياً وتمت سيامته الأسقفية في 31 /8/2019 بكاتدرائية سيدة مصر بمدينة نصر على يد صاحب الغبطة والقداسة الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، وأعضاء سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية واتخذ شعار أسقفيته (الرب يدبر). 

الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية قداس المناولة الاحتفالية دير السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان بالمقطم الانبا

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