كاهن الكنيسة السريانية في مصر: نحن من الداعمين لفكرة توحيد أعياد الكنيستين (حوار)

قال الربان فيلبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، إن مصر شهدت كما هائلا من النمو والتطور في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بالعمل على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، كما تحدث عن أوضاع أتباع الطائفة السريانية في مصر، والمأمول الفترة المقبلة.

وتابع عيسى، في حوار لـ"الدستور"، أنه أنشئت أول كنيسة سريانية في مصر عام ١٩١٤، ويسمح بالزواج بين مختلفي الطوائف، وإلى نص الحوار..

في البداية نود أن نعرف تاريخ الكنيسة السريانية في مصر؟

الكنيسة السريانية هي كنيسة رسولية نشأت في أنطاكية ودعي المسيحين أولا في انطاكية، ثم أنتشرت في كثير من بقاع العالم، ويعود تاريخ الكنيسة في مصر إلى قرون طويلة وفى البداية عندما جاء القديس مار أفرام السرياني عندما أتى إلى مصر في القرن الرابع الميلادي.

وبعد ذلك قصد برية شيهيت وقضى بها ثمانى سنوات وكان معه عكاز وقد غرس هذه العصا فى الأرض ونمت العصا الجاف وصارت شجرة مثمرة وإلى الآن ما زالت بحيوتها حتى بعد مرور أكثر من ستة عشر قرنًا ومكانها بدير السريان بوادى النطرون.

ثم أتى الرهبان السريان إلى هذا المكان وعاشوا فيه مائتين سنة مع أخواتهم الأقباط إلى أن تضالت الحياة الرهبانية ثم انقطعت إلى سنة 1914 حينما شن الاقراد والعثمانيين حملة اضطهاد ضد السريانيين ما أدى إلى موت مئات آلاف وسميت بـ مجازر سيفو ونتج عن هذه المجازر هجرة الكثير من السريان إلى مصر

وفي عهد الملك فؤاد وهب قطعة أرض وتم بناء الكنيسة التي أنا أخدم فيها الآن وتم تأسيس أول كنيسة عام 1914 وتم فتحها عام 1935 وتوجد كنيسة في مصر القديمة كنيسة مار بطرس ومار بولس.

كم عدد أبناء الطائفة السريانية في مصر؟

عدد أبناء الطائفة السريانية بمصر 50 أسرة بخلاف المنضمين إليها من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ما شروط الالتحاق بالطائفة السريانية فى مصر؟

لايوجد أي شروط للالتحاق بالطائفة السريانية بمصر

ما صلة الربط بين الكنيستين الأرثوذكسية والسريانية في مصر؟

هما كنيسة واحدة وإيمان واحد وعقيدة واحدة وتاريخ مشترك، ونحن ككنيستين نتشارك نفس الأسرار المقدسة وكمثال نحن نستطيع أن نصلي نفس القداس كشعب واحد بلا فرق.

ونحن ككنيستين حافظنا على المجامع الثلاثة المقدسة، مجمع نيقية والقسطنطينية وأفسس، وهناك علاقات متبادلة وزيارات متبادلة وأنا حاليا أمثل الكنيسة السريانية بمصر في كثير من المناسبات الدينية والاجتماعية، ومن أجمل الأشياء التي تحدث أنه يطلق علينا الكنائس الشرقية القديمة بجوار باقي الكنائس.

والآن وبرعاية الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة نحتفل نحن الكنائس الشرقية القديمة بقداس مشترك وفي كل مرة تستضيف كنيسة شقيقتها الأخرى.

كيف تري مصر في عهد الرئيس السيسي؟

مصر في الآونة الأخيرة في طور الحداثة والنمو والجمهورية الجديدة التي يسعى إليها الرئيس السيسي، وشهدنا التطور الهائل في كثير من الأصعدة ولا سيما في الكنيسة وأوضاعها وتعد من العصور الذهبية لها.من جهة البنيان ومن جهة المشاريع والإمكانيات الضخمة، ولكن أيضًا من جهة التعامل بين الناس والانفتاح والارتياح المسيحي هنا والذي زاد كثيرا.

كيف ترى أوضاع طائفة السريان الأرثوذوكس في مصر حاليًا؟

وضع الكنيسة السريانية خلال الفترة الحالية في تحسن ملحوظ بشكل عام، ولكننا نتمنى من المسؤولين أن يتم تسهيل بعض الأوراق الخاصة بالسوريين الذين يعيشون في مصر حاليًا.

أخر تطورات قانون الأحوال الشخصية للأقباط؟

قانون الأحوال الشخصية من القوانين هتكون مميزة جدا ودقيقة وواضحة و شاملة، وهو قانون مختص بالمسيحين فقط من حيث معرفة حقوقهم وأوضاعهم في البلد الغزير مصر.

هل شاركت الكنيسة السريانية في قانون الأحوال الشخصية؟

نعم شاركت الكنيسة السريانية بمصر في إعداد قانون الأحوال الشخصية للأقباط، فهو قانون تم فيه مراعاة كل احتياجاتهم بالرغم من أنهم يختلفون في الطقوس والعادات مع بعض الكنائس، وبالنسبة للطلاق في الكنيسة السريانية فهو قليل جداً.

هل يوجد تبني لدى الطائفة السريانية بمصر؟

نعم يوجد تبني لدي الطائفة السريانية.

هل تسمح الكنيسة السريانية بزواج مختلفي الطائفة؟

نعم الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تسمح بالزواج لمختلفي الطائفة

هل تقدمت الكنيسة السريانية بطلب لبناء كنيسة في العاصمة الادارية الجديدة؟

لم تقدم الكنيسة السريانية طلبًا لبناء كنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة، ولكننا سنفعل ذلك.

كيف ترى فكرة توحيد الأعياد بين الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية؟

نحن من الداعمين لفكرة توحيد الأعياد بين الكنيستين ونصلي دائمًا لذلك، والكنيسة السريانية تذكي الحوار اللاهوتي بين الكنيستين وخصوصًا في قضية توحيد الأعياد الأساسية مثل الميلاد والقيامة.