ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

كنيسة
كنيسة

هنأ الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو.

وأرسل برقية تهنئة جاء فيها، "فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بعد عشر سنوات من هذه الثورة المجيدة، ننظر بكل فخر إلى إنجازات الدولة المصرية القادرة على عمل العظائم والقاهرة لكل عدو، ونشهد تأسيس الجمهورية الجديدة التي تبهر العالم أجمع.

وأضاف الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، في برقيته" نرى دور مصر الرائد وسط جميع بلدان العالم، بالرغم من التحديات الكثيرة التي تواجهها، ونثق أن الله حافظها ولن يتخلى عنها فهي صمام أمان وأم الدنيا نصلي ونتضرع إلى الله أن يحفظ مصر وينعم عليها بدوام التقدم والنمو والازدهار".

الأب الربان فيليبس عيسى ئيس عبد الفتاح السيسي التعاون المشترك الأرثوذكسية الار الأرثوذكسي الأرثوذكس ارثوذكسية أرثوذكسي ارثوذكس

الأكثر قراءة

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

التحفظ على سائق سيارة صدم طفلا في القنطرة شرق بالإسماعيلية

10 مصابين بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي في المنيا

9 سنوات إنجازات.. 211 مليون جنيه إيرادات سنوية من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب

في ذكري 30 يونيو.. تطبيق التحول الرقمي بمناهج "التعليم"

خلال 9 سنوات.. مليار و600 مليون جنيه إعانات الطوارئ للعمال في الشركات المتعثرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟