الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

هنأ الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو.

وأرسل برقية تهنئة جاء فيها، "فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بعد عشر سنوات من هذه الثورة المجيدة، ننظر بكل فخر إلى إنجازات الدولة المصرية القادرة على عمل العظائم والقاهرة لكل عدو، ونشهد تأسيس الجمهورية الجديدة التي تبهر العالم أجمع.

وأضاف الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، في برقيته" نرى دور مصر الرائد وسط جميع بلدان العالم، بالرغم من التحديات الكثيرة التي تواجهها، ونثق أن الله حافظها ولن يتخلى عنها فهي صمام أمان وأم الدنيا نصلي ونتضرع إلى الله أن يحفظ مصر وينعم عليها بدوام التقدم والنمو والازدهار".