السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

انعقاد السينودس المقدس لأساقفة الكنيسة السريانية الكاثوليكية للمرّة الأولى بالعراق

مار اغناطيوس
مار اغناطيوس

يعقد مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، اجتماع السينودس المقدس لأساقفة الكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكية في دورته العادية لهذا العام 2023، في مقرّ مطرانية الموصل وتوابعها، في قره قوش (بغديدا) – العراق، في الفترة الممتدّة من 10 حتّى 15 سبتمبر2023.

المرة الأولي التي يعقد في العراق

وتجدر الإشارة إلى أنّها المرّة الأولى في تاريخ الكنيسة السريانية الكاثوليكية التي فيها يُعقَد اجتماع السينودس خارج مقرّ الكرسي البطريركي في لبنان، وذلك إيقاناً من غبطته ومن المطارنة آباء السينودس المقدس لأهمّية أبرشية الموصل في تاريخ الكنيسة السريانية الكاثوليكية، وتعزيزاً للحضور المسيحي الأصيل والمؤسِّس في الشرق عامّةً، وفي العراق بشكل خاص.

 

اقرأ أيضًا

https://www.dostor.org/4495478


وسيفتتح  البطريرك يونان السينودس بقداس حبري احتفالي في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 10سبتمبر 2023، في كاتدرائية الطاهرة الكبرى – قره قوش، يعاونه آباء السينودس.

 ثمّ يستهلّ غبطته أعمال السينودس بجلسة افتتاحية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين 11 سبتمبر، في المقرّ الجديد لمطرانية الموصل في قره قوش، حيث ستستمرّ الاجتماعات في جلسات مغلقة تُختتَم بالصلاة الختامية وتلاوة البيان الختامي للسينودس في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 15 سبتمبر في كاتدرائية الطاهرة الكبرى.

جدير بالذكر أنه  تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر لإعداد الميرون المقدس للمرة الرابعة في عهد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

إذ يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إعداد الميرون المقدس في مارس٢٠٢٣.

يأتي ذلك بمشاركة واسعة لاعضاء المجمع المقدس للكنيسة الارثوذكسية اذ من المقرر ان يتم الغاء سيمنار المجمع المقدس لعام ٢٠٢٣ والذي كان يتزامن مع عيد جلوس البابا تواضروس الثاني في نوفمبر ٢٠٢٣ وتعد ذلك للمرة الأولى.

مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي اجتماع السينودس المقدس لأساقفة الكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكية السينودس المقدس ة الكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكية

مواد متعلقة

البابا تواضروس الثاني يشهد حفل "قيثارة السماء" بالإسكندرية

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تُحيي ذكرى الطوباوي فريدريك

أبرز المعلومات عن الأنبا سوريال بعد نقله للكلية الإكليريكية

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحي ذكري الطوباوي فرانشيسكو ماريا

الأنبا باخوم يترأس قداس المناولة الاحتفالية بالمقطم

مطران دشنا يترأس مؤتمر "تي ناهتي" لشباب الإيبارشية

الأنبا أنيانوس يترأس تخريج دفعة جديدة من مدرسة المشورة ببني مزار

بالتزامن مع احتفالات النيروز.. موعد لقاء البابا تواضروس بخدام الإسكندرية

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي 2023 لجميع موظفي الدولة والقطاع الخاص

مصر في قمة العشرين.. العالم يخطب ود "رمانة ميزان" الشرق الأوسط

رئيس الوزراء يتفقد سير العمل فى المتحف المصرى الكبير

بالدموع .. تامر أمين يحمل جثمان والدته للصلاة عليها

كولر يجهز صلاح محسن لقيادة هجوم الأهلى.. وثنائى الدفاع يربك حسابات السوبر الإفريقى

اللحظات الأولى لزلزال مدينة مراكش المغربية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب