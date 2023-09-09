انعقاد السينودس المقدس لأساقفة الكنيسة السريانية الكاثوليكية للمرّة الأولى بالعراق

يعقد مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، اجتماع السينودس المقدس لأساقفة الكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكية في دورته العادية لهذا العام 2023، في مقرّ مطرانية الموصل وتوابعها، في قره قوش (بغديدا) – العراق، في الفترة الممتدّة من 10 حتّى 15 سبتمبر2023.

المرة الأولي التي يعقد في العراق

وتجدر الإشارة إلى أنّها المرّة الأولى في تاريخ الكنيسة السريانية الكاثوليكية التي فيها يُعقَد اجتماع السينودس خارج مقرّ الكرسي البطريركي في لبنان، وذلك إيقاناً من غبطته ومن المطارنة آباء السينودس المقدس لأهمّية أبرشية الموصل في تاريخ الكنيسة السريانية الكاثوليكية، وتعزيزاً للحضور المسيحي الأصيل والمؤسِّس في الشرق عامّةً، وفي العراق بشكل خاص.

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وسيفتتح البطريرك يونان السينودس بقداس حبري احتفالي في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 10سبتمبر 2023، في كاتدرائية الطاهرة الكبرى – قره قوش، يعاونه آباء السينودس.

ثمّ يستهلّ غبطته أعمال السينودس بجلسة افتتاحية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين 11 سبتمبر، في المقرّ الجديد لمطرانية الموصل في قره قوش، حيث ستستمرّ الاجتماعات في جلسات مغلقة تُختتَم بالصلاة الختامية وتلاوة البيان الختامي للسينودس في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 15 سبتمبر في كاتدرائية الطاهرة الكبرى.

جدير بالذكر أنه تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر لإعداد الميرون المقدس للمرة الرابعة في عهد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

إذ يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إعداد الميرون المقدس في مارس٢٠٢٣.

يأتي ذلك بمشاركة واسعة لاعضاء المجمع المقدس للكنيسة الارثوذكسية اذ من المقرر ان يتم الغاء سيمنار المجمع المقدس لعام ٢٠٢٣ والذي كان يتزامن مع عيد جلوس البابا تواضروس الثاني في نوفمبر ٢٠٢٣ وتعد ذلك للمرة الأولى.