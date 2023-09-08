الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بالتزامن مع احتفالات النيروز.. موعد لقاء البابا تواضروس بخدام الإسكندرية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يترأس  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظة الأربعاء المقبل، 13 سبتمبر بكنيسة الشهيد مارجرجس بالمكس بالإسكندرية، ويلتقي خلالها بخدام الإسكندرية.

وأعلنت الكنيسة أنه يبدأ الدخول في الساعة  الخامسة مساءً، على أن تبدأ صلوات العشية التي يترأسها البابا في السادسة، وذلك بالتزامن مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد النيروز في 12 سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن تذاع عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتستعد الكنائس المسيحية المختلفة للاحتفال بعيد النيروز المجيد، يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي بالتزامن مع احتفالات عيد النيروز 2023، وذلك بمقر مٌطرانياتهم.

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وهنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أبنائه بمناسبة عيد النيروز عيد الشهداء ورأس السنة القبطية 1740 للشهداء، لافتًا إلى أننا نحتفل بهذه المناسبة لمدة 17 يومًا.

جاء ذلك في بداية عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي أقيم بكنيسة القديس الأنبا إبرآم في شارع زين العابدين بالإسكندرية.

البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117، هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

عظة الأربعاء كنيسة الشهيد مارجرجس بالمكس بالإسكندرية البابا تواضروس الثاني احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد النيروز احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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