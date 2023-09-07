الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يصدر قرارا بنقل الأنبا سوريال للكلية الإكليريكية بنيوجيرسي

الانبا سوريال
الانبا سوريال

أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قرارا بابويا بنقل الأنبا سوريال من الخدمة في إيبارشية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية للخدمة في الكلية الإكليريكية في نيوجرسي بأمريكا.

وأضاف البابا تواضروس الثاني في نص قراره البابوي أنه ينضم الأسقف لهيئة التدريس بالكلية الإكليريكية شاكرا الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس على استضافته خلال الخمس سنوات الماضية.

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وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأسقف الأنبا سوريال، بمناسبة بدء خدمته الجديدة كأستاذ محاضر في الكلية الإكليريكية بولاية نيوجيرسي بأمريكا بعد أن خدم في إيبارشية لوس أنجلوس السنوات الماضية برعاية مطرانها نيافة الأنبا سيرابيون.

كما تطرق الحديث حول دور نيافته في لجنة الايمان والنظام بمجلس الكنائس العالمي "WCC"، وقد شكره قداسة البابا وتمنى له التوفيق في مسئوليته الجديدة.

وعلى صعيد آخر، يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالات اليوبيل الذهبي لإكليريكية المحرق والذي تقام في 2 أكتوبر 2023، وذلك على مسرح الأنبا رويس الملحق بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يشارك البابا في الاحتفالات الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، وتستعد الكلية الإكليريكية التابعة لدير المحرق للاحتفال باليوبيل الذهبي لها.

تعتبر الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس من أهم الكليات الدينية لإعداد خدام مكرسين وكهنة، وهى بالنسبة للكنيسة بمثابة العمود الفقرى الذى ينتصب به الجسم.

وتأسست في عهد البابا كيرلس الرابع المعروف بأبو الإصلاح، حيث بدأت الفكرة عند إنشاء مدرسة إكليريكية لتعليم رجال الدين في الفجالة سنة 1862 ثم بعد ذلك فتح مدرسة إكليريكية سنة 1874.

واستكمل مسيرته البابا كيرلس الخامس عندما افتتح الإكليريكية الجديدة، وقام بتنصيب القمص فيلوثيئوس إبراهيم علم الدين الذي كان عالمًا لاهوتيًا شهيرًا ولكن هذه النبتة لم تستمر كثيرًا إلا بضعة شهور.

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