الكلية الإكليريكية بالقاهرة تستقبل طلبات الالتحاق بها

فتحت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ـ تحت رعاية الأنبا ميخائيل، وكيل الكلية باب التقديم للعام الدراسي 2023 -2024 للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما، خلال شهر أغسطس الجاري.

وأعلنت الكلية عن عدة شروط للالتحاق والدراسة بها من بينها ألا يزيد سن المتقدم للالتحاق على 30 سنة، مع تقديمه خطاب تزكية من الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التابع لها، وكذلك تقديم ما يفيد موقفه من التجنيد.

ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الالتحاق بالكلية الاكليركية بالعباسية حتى منتصف سبتمبر المقبل.

* تاريخ تأسيس الكلية الإكليريكية:

تعتبر الكلية الإكليريكية من أهم الكليات الدينية لإعداد خدام مكرسين وكهنة، وهى بالنسبة للكنيسة بمثابة العمود الفقرى الذى ينتصب به الجسم.



وتأسست في عهد البابا كيرلس الرابع المعروف بأبو الإصلاح، حيث بدأت الفكرة عند إنشاء مدرسة إكليريكية لتعليم رجال الدين في الفجالة سنة 1862 ثم بعد ذلك فتح مدرسة إكليريكية سنة 1874.



واستكمل مسيرته البابا كيرلس الخامس عندما افتتح الإكليريكية الجديدة، وقام بتنصيب القمص فيلوثيئوس إبراهيم علم الدين الذي كان عالمًا لاهوتيًا شهيرًا ولكن هذه النبتة لم تستمر كثيرًا إلا بضعة شهور.

واستأنفت الإكليريكية عملها من جديد سنة 1892، وبعد رحيله عين الارشيدياكون حبيب جرجس أستاذًا ثم مديرًا لها ثم بعد وفاته صار القمص إبراهيم عطية مديرًا لها حتى 30 سبتمبر سنة 1962 حيث رسم قداسة البابا كيرلس السادس القمص انطونيوس السرياني أسقفًا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية باسم "الأنبا شنودة" وصار للإكليريكية أسقفاً ودخلت بذلك المجمع المقدس وأخيرًا رجعت الكنيسة إلى عصورها الأولى حيث مدير الإكليريكية يصير بطريركًا كتقليدها القديم في 14 نوفمبر 1971.



وسيم البابا شنودة الثالث أسقف للتعليم في الإكليريكية ثم أصبح الرئيس الأعلى للكلية الإكليريكية .