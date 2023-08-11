الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس دير المحرق يكشف لـ"الدستور" موعد احتفالات اليوبيل الذهبى للكلية الإكليريكية

الانبا بيجول
الانبا بيجول

كشف الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم، والمعروف بالمحرق بأسيوط، عن موعد احتفالات دير المحرق بأسيوط باليوبيل الذهبي للكلية الإكليريكية التابعة لدير المحرق.

وقال الأنبا بيجول في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيترأس احتفالات اليوبيل الذهبي لإكليريكية المحرق والذي تقام في 2 أكتوبر 2023، وذلك على مسرح الأنبا رويس الملحق بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتستعد الكلية الإكليريكية التابعة لدير المحرق للاحتفال باليوبيل الذهبي لها.

والكلية الإكليريكية بالدير المحرق، هي كلية لاهوتية قبطية أرثوذكسية تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مقرها دير القديسة العذراء مريم بجبل قسقام الشهير بالمحرق بمركز القوصية محافظة أسيوط.

 وعندما تولى قداسة البابا شنودة الثالث السدة المرقسية قام بنقل القسم المتوسط للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الكلية الإكليريكية بالقاهرة إلى الدير المحرق عام 1973م، ثم قام قداسته فى عام 1978م بتحويل القسم المتوسط إلى العالي، يلتحق بها الحاصلون على الثانوية العامة أو الدبلوم، وتكون مدة الدراسة بالإكليريكية أربع سنوات، بعدها يحصل الخريج على بكالوريوس العلوم اللاهوتية والكنسية، والآن أصبح الإلتحاق بالكلية مقتصرًا على خريجى الكليات والمعاهد العليا فقط.

 

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