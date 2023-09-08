الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديس أندريانوس

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى استشهاد القديس أندريانوس، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس أندريانوس أحد قواد جند الملك وكان إذا أبصر أحدًا من الشهداء يسأله " لماذا تفعل بنفسك هذا الفعل؟، فيجيبه: "من أجل رجاء الحياة الدائمة والملك الذي لا يزول" فتقدم إلى الملك واعترف بالسيد المسيح فعذبه كثيرًا ثم سجنه مع شهداء كثيرين فقصت أناطوليا زوجة هذا القديس شعرها وتزينت بزي الرجال وصارت تأتي إلى السجن وتخدمهم وتقوي عزم زوجها وتعزيه وتصبره ولما سمع بعض النساء بما فعلته تشبهن بها وبعد هذا أمر الملك بكسر سيقان الشهداء حتى يموتوا فتقدمت هذه القديسة وشجعت زوجها إلى أن أسلم الروح بيد الرب وبعد ان أسلم بقية الشهداء أرواحهم أمر الملك بحرق أجسادهم فأنزل الله ندى علي النار وأطفأها وحمل بعض المؤمنين الأجساد إلى بيسيديا أما القديسة أناطوليا فقد طلبها أحد الأمراء ليتزوجها فلم تقبل وتنيحت بسلام.

كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى نياحة البابا يوأنس الرابع عشر البطريرك الـ 96، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم من سنة 1302 ش ( 6 سبتمبر 1586 م ) في أيام السلطان مراد الثالث العثماني تنيح البابا يؤنس الرابع عشر البطريرك الـ96.

وهو من منفلوط ويعرف باسم يؤنس المنفلوطي ترهب بدير البراموس بوادي النطرون وكرس بطريركا في عهد السلطان سليم الثاني العثماني في 22 برمودة سنة 1287 ش (17 أبريل سنة 1571م) وفي أيامه لبس المسيحيون العمائم السوداء وقد وردت إليه رسالة من بابا رومية (جرجوار 13) ورد عليه الجواب، ولما عاد للاسكندرية شعر بضعف ثم تنيح بها ودفن بي بيعة مار جرجس ببرما ونقل جسده بعد ذلك إلى دير السريان وقد مكث على الكرسي 15 سنة و4 أشهر و19 يومًا.

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