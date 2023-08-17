ذبائح التسبيح.. فنانو الترانيم يحتفلون بصوم العذراء

تتعدد أشكال الاحتفال بصوم السيدة مريم العذراء، وتأتى على رأسها الترانيم أو «ذبائح التسبيح».. «الدستور» التقت مجموعة من المرنمين؛ لمعرفة كيف استعدوا لاستقبال صوم العذراء مريم، الذى بدأ ٧ أغسطس، ويستمر لمدة ١٥ يومًا.

كورال «كلمة الله»:نترنم بثلاث لغات

قرر كورال «كلمة الله»، الذى يضم مرنمى كنائس أطلس والمشروع الأمريكى بإيبارشية حلوان والمعصرة، ويقوده القس آرسانيوس جابر والمرنمتان نانسى جرجس ورفقة سمير- أن يحتفل بصوم السيدة العذراء بإحياء ٥ من ألحان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لتقال بثلاث لغات مختلفة.

«مار إفرام السريانى»:نطلق «يا بختك ياللى تتشفَّع بأُم النور»

أوضح كورال «مار إفرام السريانى»، التابع لكنيسة السيدة العذراء مريم بحى القصيرين بالزاوية الحمراء، أنه يحتفل بصوم السيدة العذراء ٢٠٢٣ بترنيمة جديدة، حملت شعار «يا بختك ياللى تتشفَّع بأُم النور».

مستشار البابا يغنى مع ابنته: «سلامنا إليكِ يا أم المعونة»

أشار بيشوى باسل، مستشار المكتب الفنى للبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى أنه يحتفل بصوم السيدة العذراء بشكل مختلف، إذ قرر عمل «ديو» مع ابنته بياتريس، ٤ سنوات، وأشار إلى أنه سيحيى أشهر ترانيم التراث للأطفال، مثل ترنيمة «سلامنا إليكِ يا أم المعونة».

ماجد صموئيل: «ويكفينى» تصف أمومة العذراء

أكد الملحن ماجد صموئيل أنه شارك فى موسم ترانيم السيدة العذراء بتلحين ترنيمة «ويكفينى»، التى أداها كورال أطفال كنيسة السيدة العذراء بحدائق الأهرام، إذ إن الترنيمة تصف أمومة ورعاية السيدة العذراء.