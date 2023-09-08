أبرز المعلومات عن الأنبا سوريال بعد نقله للكلية الإكليريكية
أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قرارًا بابويًا بنقل الأنبا سوريال من الخدمة في إيبارشية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية للخدمة في الكلية الإكليريكية في نيوجرسي بأمريكا.
وفي هذا التقرير نٌستعرض أبرز المعلومات عن الأنبا سوريال والقصة الكاملة له:-
- ولد الأنبا سوريال في 9 مايو 1963، وحصل على بكالوريوس العلوم، ودبلوم التربية من جامعة سيدني بأستراليا عام 1985 م.
- خدم كاهنًا في الكنيسة في هونولولو Honolulu، وتم تجليسه كأول أسقف في أستراليا عام 1999 م.
- في حبرية البابا شنودة الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الإيمان والتعليم والتشريع - لجنة شئون الأديرة - لجنة العلاقات الكنسية.
- خلال الفترة من 1999-2018 م، حدث نمو في الخدمة والكنائس وتم تأسيس مقر المطرانية في دونجال Donegal وتأسيس إكليريكية القديس أثناسيوس، ثم تأسيس مشروع إبؤورو في ملبورن، ولكن كذلك كانت هناك صعوبات متعددة وبعض المشكلات واجهت الإيبارشية سواء، من النواحي الإدارية أو المالية أو الرعوية.
- في يوم 5 نوفمبر 2018 وضع الأسقف استقالته وتحدث عن تعرضه لإساءات مستمرة وتهديدات، مما وضع الكنيسة القبطية في موقف مُحْرِج أمام الهيئات والمؤسسات الرسمية والكنائس الأخرى في أستراليا.
- في يوم 20 نوفمبر 2018 عقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعًا ضمَّ تسعة أساقفة ممن زاروا ملبورن مرات عديدة ويعرفون الأنبا سوريال وتعاملوا معه لمناقشة أمور الاستقالة المفاجئة والغير مُعتادة في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وانتهى الاجتماع بضرورة توجيه رسالة رعوية من قداسة البابا إلى شعب إيبارشية ملبورن مع إعطاء الأسقف مهلة عدة شهور للتفكير والصلاة قبل اتخاذ أي إجراءات كنسية.
- وفي 8 ديسمبر 2018 أوفد قداسة البابا نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لزيارة ملبورن والالتقاء بالآباء الكهنة والأراخنة والشعب للاطمئنان عليهم ودراسة الموضوع عن قُرب مع مقابلة الأسقف المستقيل شخصيًا.
- وعاد الأنبا رافائيل يوم 17 ديسمبر 2018 م. بعد أن صلى صباحًا ومساءً في كنائس ملبورن، وتقابل مع العديد من الشعب وتقابل مع قداسة البابا وقدّم تقريرًا وافيًا عن الزيارة وحمل معه العديد من الرسائل الموجهة إلى قداسة البابا سواء من الآباء الكهنة أو من أفراد من الشعب.
- وفي يوم 31 يناير 2019 م. حضر وفد من من سبعة كهنة من ملبورن ومعهم تفويض من معظم كهنة ملبورن بالتحدث باسمهم في المشكلة القائمة واجتمعوا مع قداسة البابا بحضور أنبا دانيال، وأنبا يوليوس، وقدموا عرضًا وتحليلاً شاملاً الأحداث مع عرض بعض الأفكار عن مستقبل الإيبارشية.
- وفي أول فبراير 2019 م. عقد قداسة البابا اجتماعًا مع نيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس آنجيلوس وتوابعها بحضور نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي والسكرتير العام للمجمع المقدس وتناقشوا في ضوء كل ما سبق من اجتماعات واتصالات ورسائل خاصة بالموضوع. وقدّم نيافة المطران الأنبا سيرابيون خطابًا موقعًا من نيافة الأنبا سوريال يطلب الإعفاء النهائي من إيبارشية ملبورن وبعدم عودته راعيًا لها بأي صورة، وقد قبل قداسة البابا هذا الطلب ووافق عليه. كما قدّم المطران طلبًا بأن ينتقل الأنبا سوريال إلى الخدمة في إيبارشية لوس أنجلوس بأمريكا وقد وافق قداسة البابا على هذا النقل.
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