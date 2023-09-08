أبرز المعلومات عن الأنبا سوريال بعد نقله للكلية الإكليريكية

أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قرارًا بابويًا بنقل الأنبا سوريال من الخدمة في إيبارشية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية للخدمة في الكلية الإكليريكية في نيوجرسي بأمريكا.

وفي هذا التقرير نٌستعرض أبرز المعلومات عن الأنبا سوريال والقصة الكاملة له:-