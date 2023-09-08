الكنيسة الكاثوليكية بمصر تُحيي ذكرى الطوباوي فريدريك

تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكري الطوباوي فريدريك أوزانام (مؤسس جمعية القديس منصور دي بول الخيرية).

في التقرير التالي نرصد أبرز المعلومات عنه ووفقًا للاب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني