السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى وأحياء المنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمركز المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 7 حالات تعدٍ ومخالفات بناء، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

يأتي ذلك استمرارًا لحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بأحياء المدينة والقرى التابعة لها.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين، تمكنت من رصد وتنفيذ حالتيِّ تعدٍ الأولى تعدى على أراضي زراعية على مساحة ١٠٠ متر بقرية الشرفاء بحضور هبه سيد، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، وحمادة جمعة رئيس القرية، والثانية ردم أساسات تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة نصف قيراط بمنطقة أبو فليو التابعه للوحدة المحلية بقرية نزلة حسين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تمكن قسم التنظيم والمتغيرات بالوحدة المحلية بقرية تله من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ على أراضي زراعية على مساحة ١٦ سهمًا بقرية بهدال التابعة للوحدة المحلية لقرية تلة، وتم التعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة.

إزالة التعديات

وتمكن قسم التنظيم من ردم حالة حفر تمهيدًا للبناء المخالف بتقسيم شادى بالمنيا على مساحة ٣٠٠ متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع انتشار العشوائيات واحترامًا لسلطة القانون بحضور كل من عماد محمود نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية ورئيس الحي الدكتور الحسينى شادي، ومحمد صابر، وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان تمكنت خلال الحمله أشرف عليها إكرام محمد، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، ومحمد علي، رئيس الوحده المحلية بقرية بني محمد سلطان، وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات من رصد وتنفيذ إزالة فورية لثلاثة حالات تعدٍ في المهد على أراضي زراعية منها حالة بقرية بنى مهدى وحالتىن بالمظاهرة.

وتم التحفظ على الخلاطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتنبيه على مسئوولي الزراعة بالمتابعة، وعدم إعادة المخالفة مرة أخرى واسترداد الأراضي الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير لتوفير المحاصيل الزراعية ولمنع انتشار البناء العشوائي.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا والتي شدد خلالها على عدم التهاون والتصدى بكل قوة وحسم لكل أشكال التعدي موجهًا كلامه برصد المخالفة والتعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة.

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المنيا إزالة حالات تعدي الأراضي الزراعية أحياء وقري مركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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