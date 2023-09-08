إزالة 28 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنياحملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص ، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، الوحدات المحلية بالاستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى ، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة ، أن الوحدة المحلية ببنى مزار نفذت ١٥حالة ازالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية ، حيث قام المهندس إيهاب عبدالقوي نائب رئيس المركز يرافقه أيمن يوسف رئيس حي شرق وإدارة الازالات بردم حالة حفر قواعد في المهد لقطعة أرض مساحتها ٢٠٠ متر بتقاطع شارع البحر مع شارع الترعة العامية وتفريغ قلاب التراب في القطعة المخالفة ، الى جانب فك شدتين خشبيتين لدور أرضي المنزل الاول مساحتة ١٠٠متر والثانى ١٢٠متر بجوار مدرسة الكوثر ، وكذلك إزالة حالة صب قواعد خرسانية في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٠٠متر على الطراد.

كما تمكن شريف سمير نائب رئيس المركز وعبدالله ربيع رئيس الوحدة المحلية ببني صامت بالتعاون مع حي شرق وحى جنوب وإدارة الازالات من إيقاف حالة صب سقف لدور أول علوي لمنزل مساحتة ٨٠ متر على الطراد وتم التحفظ على خلاطة الأسمنت بديوان عام الوحدة المحلية وتم إيقاف حالة الصب السابقة للمرة الثانية فى وجود يسرى محمد نائب رئيس المركز ، وإيقاف حالتين تعدى بالبناء المخالف بحي جنوب.

وأزال فرج فتحى صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم الازالات 4 حالات تعدي على أرض زراعية بقرية الحسينية على مساحة ٣ قراريط ، وتمكن عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج ومسئولى الازالات والتنظيم ومسئول حماية الاراضى من ازالة ٤حالات تعدى للمرة الثانية على ارض تعاون زراعى بأرض جرجس قرية صفط وحوض الساحل وعزبه على افندى سعيد وتم ازالة الحالات ازالة كاملة وتكسير السملات الخرسانية مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة ، أن أسامه سيبويه نائب رئيس مركز ملوى ، قام بأيقاف وازالة ٣ حالات اعمال شدة خشبية « إزالة شدة خشبية بحى شمال١ بمساحة ١٢٠ متر وإزالة شدة خشبية بحى جنوب بمساحة ٨٠ متر وإزالة شدة خشبية بقرية دير ابوحنس بمساحة ١٠٠ متر وتم التحفظ على المواد المستخدمة فى البناء » ، كما تم ايقاف اعمال تعديل بالهدم والبناء بالدور الثانى والثالث بحى غرب المدينة بمساحة ٧٥ وتم التحفظ على المواد المستخدمة فى البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

جاء ذلك بحضور اشرف حسانين مساعد رئيس المدينة و صابر محمد مسئول الاشغالات ورؤساء الاحياء المعنيين بالأمر.

كما تم تنفيذ حملة مكبرة للتصدى لمخالفات البناء، حيثُ تم ازالة ٥ حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة بقرية دير أبوحنس بمجلس قروى دير البرشا ، بمساحة ١٧٥٠ متر ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بحضور يوسف عبدالحميد رئيس القرية وعضو التفتيش الادارى وجورجيوس كامل مساعد رئيس القرية.

وأكد اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ، على مواصلة الجهود المبذولة للتصدى لكافة أشكال التعدى بالمهد وإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة ٥ حالة تعد على أرض زراعية بمركز المنيا بقرى (تلة - بني محمد سلطان _ البرجاية ) بمساحة ٢٥٠ م وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا