الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 16 حالة تعد علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز المنيا (صور)

جانب من حملة إزالة
جانب من حملة إزالة التعديات

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بشأن التصدي بكل حزم للتعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص.

369732700_695752709236665_562583322277721820_n

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، إن حملة الإزالات التى نفذتها الوحدة المحلية للقضاء علي البناء العشوائي والتعدى علي الرقعة الزراعية، أسفرت عن إزالة التعديات التالية.

في طنبدى، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 8 حالات تعدي بالبناء المخالف بقريتي طنبدى ودهروط عبارة عن شدات خشبيه وحوائط بالبلوك الحجري حيث تم تنفيذ الازالة بالكامل والتحفظ علي بعض مهمات البناء واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

369789248_695752909236645_3056878537120655019_n

وفي قرية شارونة، تمكن المجلس القروي من رصد وإزالة 4 حالات تعدي بالبناء علي الاراضى الزراعية بقرية شارونه وتمت الازاله بالكامل حتي سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

من جانبه، قال تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة تحت إشراف طه داوود نائب رئيس المركز والمدينة، قامت بايقاف وإزالة حالتي تعدى بدون ترخيص والتحفظ على معدات البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

369810786_695753032569966_276499008810772939_n

وأكد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من رصد وإزالة حالتى تعدى بدون ترخيص علي مساحة 20 سهم بقرية ببنى محمد سلطان تحت إشراف إكرام محمد نائب رئيس المدينة ،ومحمد على رئيس القرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

374741452_674598798048083_664210019171756391_n
374174184_695752849236651_907352206084321713_n
374170447_695752962569973_6250968504856326680_n
373706890_783640087102949_1661144497630947742_n
373652484_783640150436276_9050857618489804859_n
373570928_783639627102995_8886280131427615688_n
المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء مراكز المنيا الأراضي الزراعية مراكز مغاغة وأبوقرقاص والمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

"به سّم قاتل".. القصة الكاملة للسمك الماكريل الياباني المُشع في مصر

رئيس بيت العائلة المصرية بلندن نافيا وفاة محمد الفايد: الصور المنتشرة للجنازة غريبة

صرف معاشات شهر سبتمبر في مصر 2023 مضاف إليه الزيادة

موعد عزاء الملياردير المصرى محمد الفايد فى لندن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة