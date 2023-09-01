إزالة 16 حالة تعد علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز المنيا (صور)

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بشأن التصدي بكل حزم للتعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، إن حملة الإزالات التى نفذتها الوحدة المحلية للقضاء علي البناء العشوائي والتعدى علي الرقعة الزراعية، أسفرت عن إزالة التعديات التالية.

في طنبدى، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 8 حالات تعدي بالبناء المخالف بقريتي طنبدى ودهروط عبارة عن شدات خشبيه وحوائط بالبلوك الحجري حيث تم تنفيذ الازالة بالكامل والتحفظ علي بعض مهمات البناء واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي قرية شارونة، تمكن المجلس القروي من رصد وإزالة 4 حالات تعدي بالبناء علي الاراضى الزراعية بقرية شارونه وتمت الازاله بالكامل حتي سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة تحت إشراف طه داوود نائب رئيس المركز والمدينة، قامت بايقاف وإزالة حالتي تعدى بدون ترخيص والتحفظ على معدات البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من رصد وإزالة حالتى تعدى بدون ترخيص علي مساحة 20 سهم بقرية ببنى محمد سلطان تحت إشراف إكرام محمد نائب رئيس المدينة ،ومحمد على رئيس القرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.