الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنيا: افتتاح منفذ جديد لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة ببني مزار

منفذ جديد لبيع اللحوم
منفذ جديد لبيع اللحوم والمواد الغذائية ببني مزار بالمنيا

أفتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن ببني مزار منفذ جديد منفذ جديد لبيع السلع الغذائية من لحوم وخضراوات وفاكهة ولحوم بيضاء بأسعار مخفضة بقرية صندفا وذلك في إطار مبادرة محاربة الغلاء التي يتم تنفيذها بقري ومراكز المحافظة

 

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إنه فى إطار محاربة غلاء أسعار المواد الغذائية واللحوم فقد قام نواب رئيس المركز والمدينة يرافقهم مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بقرية صندفا وأحمد سليمان مدير إدارة التموين بالمركز وبالتعاون مع حزب مستقبل وطن بافتتاح منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بقرية صندفا حيث يحتوى المنفذ على جميع المواد الغذائية بسعر الجملة. 

 

وأوضح أنه تم ذبح ٤ عجول وعرض لحومها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق ومحلات الجزارة مؤكدا علي أن جميع الذبائح  يتم ذبحها داخل المجازر وتحت إشراف الطب البيطري.

 

وأضاف أن مبادرة محاربة الغلاء انطلقت بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بجميع الوحدات القروية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وتشمل المبادرة الخضروات والفواكه واللحوم البيضاء وكافة السلع والمواد الغذائية الضرورية للمواطنين.

 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه المنافذ والمبادرات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة فتح منافذ لبيع المواد والسلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين وتوفير أحتياجاتهم اللازمة والضرورية بأسعار في متناول أيديهم ومحابة غلاء الأسعار في المحلات التجارية ومحلات الجزارة بالأسواق مشيرا إلي أن هناك متابعة دائمة ومستمرة علي هذه المنافذ للتاكد من توافر السلع واللحوم والألتزام ببيعها بأسعار مخفضة تم تحديدها والأتفاق عليها والإعلان عنها للمواطنين مشيرا إلي أن سعر كيلو اللحوم البلدية يباع بمبلغ 270 جنيه للكيلو.

منفذ جديد لبيع اللحوم والمواد الغذائية ببني مزار بالمنيا

منفذ جديد لبيع اللحوم والمواد الغذائية ببني مزار بالمنيا
منفذ جديد لبيع اللحوم والمواد الغذائية ببني مزار بالمنيا
منفذ جديد لبيع اللحوم والمواد الغذائية ببني مزار بالمنيا
منفذ جديد لبيع اللحوم والمواد الغذائية ببني مزار بالمنيا
منفذ جديد لبيع اللحوم والمواد الغذائية ببني مزار بالمنيا
منفذ جديد لبيع اللحوم والمواد الغذائية ببني مزار بالمنيا
منفذ جديد لبيع اللحوم والمواد الغذائية ببني مزار بالمنيا
منفذ جديد لبيع اللحوم والمواد الغذائية ببني مزار بالمنيا
منفذ جديد لبيع اللحوم والمواد الغذائية ببني مزار بالمنيا
منفذ جديد لبيع اللحوم والمواد الغذائية ببني مزار بالمنيا
منفذ جديد لبيع اللحوم والمواد الغذائية ببني مزار بالمنيا
منفذ جديد لبيع اللحوم والمواد الغذائية ببني مزار بالمنيا
المنيا أفتتاح منفذ جديد بيع اللحوم والسلع الغذائية مركز بني مزار بالمنيا بالتعاون مع حزب مستقبل وطن عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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