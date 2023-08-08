مبادرة محاربة الغلاء بالمنيا تواصل أعمالها بمنافذ بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة

واصلت منافذ بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بمراكز محافظة المنيا، وذلك ضمن مبادرة محاربة الغلاء خاصة في اللحوم البلدية، وفي إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدية بأسعار مناسبة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

ومن جانبه قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي واصلت استمرار عمل منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بالمدينة والقرى وذلك في إطار مبادرة محاربة الغلاء بمنافذ بيع اللحوم البلدية بسعر 260 جنيها للكيلو للمواطنين، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، والتنسيق مع الجزارين، لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، والتي يتم ذبحها تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري.

وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة ، أنه في إطار محاربة غلاء أسعار اللحوم، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي استمرار عمل منافذ مبادرة محاربة غلاء أسعار اللحوم بالوحدة المحلية بصندفا، مؤكدا أن جميع اللحوم يتم ذبحها داخل المجازر وتحت إشراف الطب البيطرى مشيرا إلى أن المبادرة انطلقت بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بجميع الوحدات القروية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وتشمل إلى جانب اللحوم البلدية الخضروات والفواكه والمواد الغذائية واللحوم البيضاء .

وأكد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، أن مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم بالمنافذ بنطاق مركز ابوقرقاص لتصبح 250 جنيهًا للكيلو مستمرة وسط إقبال كبير من المواطنين، مشيرا إلي أن هناك مرور من إدارة التموين والطب البيطري بمركز أبوقرقاص على هذه المنافذ مؤكدا على أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي بالمركز علي توفير كافة احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية من خلال التعاون المستمر مع كافة أجهزة الدولة.

منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة بمراكز المنيا

منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة بمراكز المنيا

364768064_698423385661193_7268657775720028936_n

365857505_602519948725368_7585977567753585270_n

366159283_602520435391986_7624811425356438214_n