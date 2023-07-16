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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يشارك فرحة 50 عريسًا فى احتفالية مستقبل وطن

القاضي يشارك العرسان
القاضي يشارك العرسان فرحتهم

حضر محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، حفل زفاف جماعيا نظمته أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة، لـ50 عريسًا وعروس في إحدى قاعات الأفراح بالمنيا الجديدة، وسط فرحة غامرة من العرسان وأسرهم.

جاء ذلك بحضور النائب محمد نشأت العمدة، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، ووليد عبد القوى، أمين تنظيم الحزب بالمنيا، بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وأهالي العرسان.


أكد المحافظ على أهمية دور المؤسسات الخيرية في تعزيز التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع، وشكر حزب مستقبل وطن على مساهمته في تجهيز ومساعدة 50 شابًا وفتاة، بمن فيهم عرسان من ذوي الهمم في محافظة المنيا، وقدم التهاني للعرائس متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة.

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محافظ المنؤا حفل زفاف العرسان أمانة حزب مستقبل وطن بالمنيا النائب محمد نشأت العمدة أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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