رفع 130 طن مخلفات خلال حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها وقامت برفع 130 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.



قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أقسام البيئة التابعة للوحدات المحلية بقرى بني محمد سلطان وصفط الخمار والبرجاية وبني أحمد الغربية وحي وسط المدينة واصلت أعمال وحملات النظافة وقامت برفع ١٣٠طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة من كدوان قبلي وبحري والخمس شوارع بجارحي ومن مساكن الأوقاف بماقوسة ومن طريق مصر أسوان الزراعي أمام قريه الحواصلية وأيضا تم تجريف مدخل دير عطية وأمام القناطر وطهنشا ونقاط التجمع ببني أحمد الغربية وتم تنظيف الطريق العام بترعة سري باشا بصفط الخمار ومن أمام السلخانة ونظافة شوارع وأروقة حي وسط المدينة وكورنيش النيل ومداخل قرية البرجاية ودماريس والشوارع الرئيسية والفرعية بالبرجايه وتم نقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي منعاً لانتشار الأمراض والأوبئة وحفاظاً على البيئة.



وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن حملات النظافة تتم من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار الـ 24 ساعة بكافة شوارع أحياء المدينة والقرى وتقوم بنقل المخلفات والقمامة أول بأول للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة وقراها.

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