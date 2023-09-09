موسكو: مبادرة معالجة الحبوب فى تركيا ليست بديلا عن صفقة الحبوب

أكدت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، أن مبادرة معالجة الحبوب الروسية في تركيا ليست بديلة عن صفقة الحبوب، بل تهدف إلى تقديم المساعدة للدول المحتاجة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين: "مبادرة معالجة الحبوب، ليست بديلًا عن صفقة الحبوب"، مشددًا على أن موسكو تأخذ في الاعتبار، أولًا وقبل كل شيء، احتياجات الدول الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن عملية التنفيذ العملي لمبادرة روسيا لتوفير مليون طن من الحبوب للدول المحتاجة بدأت، ومن المقرر عقد اجتماع لخبراء من روسيا وتركيا وقطر.

وأضاف: "رد فعل تركيا وقطر كان إيجابيًا على هذا من حيث المبدأ"، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وكانت موسكو أعلنت أمس الأول الأربعاء، توصلها مع أنقرة إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب، وسيبدأ العمل على التفاصيل الفنية في المستقبل القريب.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو: "تم التوصل إلى كل الاتفاقات الأساسية، ونتوقع أن ندخل في اتصالات عمل مع جميع الأطراف في المستقبل القريب، لوضع الجوانب الفنية لخطة هذه الإمدادات".

وأضاف: "يجب بحث عدد من القضايا، منها الخدمات اللوجستية والمالية وغيرها الكثير، وكذلك الطرق والدول المقصودة والكمية"، حسبما نقلت وكالات روسية.

وكانت روسيا قررت الانسحاب من اتفاق الحبوب في 18 يوليو الماضي، الذي لعبت كل من الأمم والمتحدة وتركيا دور الوسيط فيه، حتى تحقيق شروطها.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا وافقت على المشاركة في صفقة الحبوب، وجددتها 3 مرات بعد وعود غربية بالوفاء بعدد من الالتزامات طلبتها روسيا، ولم ينفذ أي منها.

شروط روسيا للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب

وتشترط موسكو للعودة إلى صفقة الحبوب، التي وقّعتها مع أوكرانيا وبرعاية تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو الماضي، بإعادة ربط بنك "روسيل خوز بنك" بالسويفت، إضافة إلى إزالة معوقات تأمين السفن الروسية والوصول إلى الموانئ الأجنبية، واستئناف عمليات توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار إليها.

ومن الشروط أيضًا، إلغاء تجميد أصول شركات روسية مرتبطة بالقطاع الزراعي موجودة في الخارج، واستئناف تشغيل خط أنابيب تولياتي- أوديسا الذي يربط روسيا بأوكرانيا ويسمح بتسليم الأمونيا، وهو مكون كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة.