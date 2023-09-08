الخارجية الروسية: مجموعة السبع تمارس ضغوطا على الهند بشأن الأزمة في أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن دول مجموعة السبع تمارس ضغوطا على الهند، لتضمين الوثائق الختامية لمجموعة العشرين مواقفها الأحادية تجاه النزاع في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم، "دول مجموعة السبع، وفي المقام الأول الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، تمارس ضغوطا على الهند، وتسعى إلى أن يجد نهجها أحادي الجانب بشأن الوضع حول أوكرانيا، انعكاسا في الوثائق الختامية لفعاليات قمة مجموعة العشرين، التي تعقد في نيودلهي غدا السبت".

ولفتت الخارجية الروسية، إلى أن الجانب الهندي يحاول في ظل هذه الظروف الالتزام بمسار محايد، معتمدا على التفويض الاقتصادي البحت لمجموعة العشرين.

وأوضح بيان الخارجية الروسية أن الهند رفضت مطالب الغرب بدعوة أوكرانيا للمشاركة في اجتماعات بهذه الصيغة (G20)، وبالتالي منعت الولايات المتحدة وحلفاءها من استخدام اعتباراتها لتخريب الإنجازات العملية الهامة التي حققتها نيودلهي خلال عام من رئاستها لمجموعة العشرين.

جوزيب بوريل: الاتحاد الأوروبى ينتظر من شركائه الدوليين بذل جهود لعزل روسيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من شركائه الدوليين، ومن ضمنهم جورجيا، بذل جهود لعزل روسيا على خلفية النزاع في أوكرانيا.

جاءت تصريحات بوريل، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجورجية، تبليسي، أثناء زيارة رسمية يقوم بها.

قال "بوريل": "نحن ندعم أوكرانيا وسنواصل دعمها طالما كان ذلك ضروريا"، وفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وأكد أنه من المهم أن يقوم الشركاء الدوليون بتنسيق الجهود لعزل روسيا، متابعا: "ولذلك نرحب بجهودكم لمنع التحايل على العقوبات".

وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن غضبها لعزم الولايات المتحدة إرسال ذخائر اليورانيوم المنضب الخارقة للدروع إلى أوكرانيا، كجزء من حزمة مساعدات بقيمة مليار دولار.