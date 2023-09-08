الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوزيب بوريل: الاتحاد الأوروبى ينتظر من شركائه الدوليين بذل جهود لعزل روسيا

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

أعلن الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، عن أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من شركائه الدوليين، ومن ضمنهم جورجيا، بذل جهود لعزل روسيا على خلفية النزاع في أوكرانيا.

جاءت تصريحات بوريل، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجورجية، تبليسي، أثناء زيارة رسمية يقوم بها.

سنواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا

وقال "بوريل": "نحن ندعم أوكرانيا وسنواصل دعمها طالما كان ذلك ضروريا"، وفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وأكد أنه من المهم أن يقوم الشركاء الدوليون بتنسيق الجهود لعزل روسيا، متابعا: "ولذلك نرحب بجهودكم لمنع التحايل على العقوبات".

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غضب روسى لعزم الولايات المتحدة إرسال ذخائر اليورانيوم إلى أوكرانيا

وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن غضبها لعزم الولايات المتحدة إرسال ذخائر اليورانيوم المنضب الخارقة للدروع إلى أوكرانيا، كجزء من حزمة مساعدات بقيمة مليار دولار.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، عن أن هذه الذخيرة من عيار 120 مليمترًا مخصصة لدبابات "أبرامز" الأمريكية التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف قبل نهاية العام، في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن، في منشور على "تليجرام"، إن القرار الأمريكي "دليل واضح على عدم الإنسانية"، حسب تعبيرها.

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وأضافت أن "واشنطن مهووسة بفكرة إنزال هزيمة استراتيجية بروسيا ومستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني لكن أيضًا للقضاء على أجيال المستقبل".

وتابعت أن "الولايات المتحدة تنقل عمدًا أسلحة ذات تأثيرات عشوائية، وهي على دراية تامة بالعواقب: انفجار مثل هذه الذخائر يؤدي إلى تشكل سحابة مشعة متحركة".

واختتمت السفارة الروسية بيانها بالقول إن "الولايات المتحدة، بإرسال هذه الذخيرة لا تبالي بكل من حاضر أوكرانيا ومستقبلها وجيرانها الأوروبيين".

ورفضت مساعدة المتحدث باسم البنتاجون "الادعاءات الروسية بالنسبة للآثار الصحية للذخائر باليورانيوم المنضب"، وأكدت أنه "ليس هناك أي دليل على أنها تسبب السرطان".

جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي روسيا أوكرانيا تبليسي

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