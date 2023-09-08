روسيا تكشف تفاصيل جديدة حول عمليات تخريب السكك الحديدية في القرم

كشفت روسيا صباح اليوم، عن تفاصيل جديدة حول عمليات تخريب السكك الحديدية في القرم.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم، أنه تم إحباط عمليات تخريب للسكك الحديدية في شبه جزيرة القرم والهادف إلى تعطيل الخدمات اللوجستية العسكرية.

وكشف فيديو مصور لحظة اعتقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي علي شخص من المخابرات العسكرية الأوكرانية من سيفاستوبول بتهمة التحضير لعملية تخريبية وصادرت قنبلة محلية الصنع منه.

وأضاف الجهاز في بيانه أن الجندي الأوكراني قام بناء على تعليمات من المخابرات العسكرية الأوكرانية بجمع معلومات حول مواقع ووحدات تابعة لوزارة الدفاع الروسية في شبه الجزيرة.

غضب روسي لعزم الولايات المتحدة إرسال ذخائر اليورانيوم إلى أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت روسيا عن غضبها لعزم الولايات المتحدة إرسال ذخائر اليورانيوم المنضب الخارقة للدروع إلى أوكرانيا، كجزء من حزمة مساعدات بقيمة مليار دولار.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، أن هذه الذخيرة من عيار 120 مليمترًا مخصصة لدبابات أبرامز الأمريكية التي وعدت واشنطن تسليمها لكييف قبل نهاية العام في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن، في منشور على تليجرام، إن القرار الأمريكي "دليل واضح على عدم الإنسانية"، حسب تعبيرها.

وأضافت أن "واشنطن مهووسة بفكرة إنزال هزيمة استراتيجية بروسيا ومستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني لكن أيضًا للقضاء على أجيال المستقبل".

وتابعت أن "الولايات المتحدة تنقل عمدًا أسلحة ذات تأثيرات عشوائية، وهي على دراية تامة بالعواقب: انفجار مثل هذه الذخائر يؤدي إلى تشكل سحابة مشعة متحركة".

واختتمت السفارة الروسية بيانها بالقول إن "الولايات المتحدة، بإرسال هذه الذخيرة لا تبالي بكل من حاضر أوكرانيا ومستقبلها وجيرانها الأوروبيين".