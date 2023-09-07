الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إلى أي حد أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على قضية الأمية؟

جريدة الدستور

كشف الكاتب الصحفي ياسر ثابت، دور الحروب السلبي وعلاقته بزيادة الأمية، موضحًا أن الحرب الروسية الأوكرانية لها دور سلبي وحركة النزوح والهجرة  واللجوء لدول أخرى، تعطل وتسبب في تعثر استكمال التعليم والالتحاق بركب التعليم الأساسي في دول كثيرة مثل أوكرانيا وبعض المناطق في روسيا.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب لها تأثيراتها وموجاتها على روسيا وأوكرانيا وعلى عدد من الدول المجاورة، وصولا إلى بولندا ورومانيا. 

الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل سلبي على حصول كثيرين على التعليم الأساسي

وتابع: "الأزمة الروسية الأوكرانية مؤثرة بشكل سلبي على حصول كثيرين على التعليم الأساسي، بالإضافة إلى زيادة الفجوة الرقمية التي تتسبب في عدم التمكن من استخدام التكنولوجيا وتوظيفها ومعرفة استخدام الذكاء الاصطناعي أو التقني في ممارسة كثير من الأعمال والأنشطة الذهنية والمهنية، وهذا يؤثر بالسلب، لافتًا إلى أن ذلك الأمر حدث في الأزمة الروسية الأوكرانية على نحو كبير، وبخاصة، منطقة شرق أوكرانيا بالكامل.

وأوضح الكاتب الصحفي ياسر ثابت، أن مناطق مختلفة من روسيا تأثرت بالحرب، وبالتالي، فإن كل هذه الحركة من النزوح واللجوء كان لها تأثيرها السلبي، مؤكدًا أن قارة أفريقيا تأثرت بشدة من الحروب والقتال والأمراض التي تتسبب في مشكلات صحية كبيرة، علاوة على الفقر والتسرب من التعليم.

الامية محو الأمية روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية

الأكثر قراءة

أهالى الشرقية يحتشدون لبدء مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى (فيديو)

مرشح لمجلس الزمالك: نقدر نتعاقد مع محمد صلاح والأزمة الحالية مؤقتة

عاجل.. ذا أثلتيك: محمد صلاح لن ينضم لاتحاد جدة هذا الموسم

"لوائح الأجور" لإشعال الفتنة.. 5 مخرجات من اجتماع "المتحدة" مع نقابتي التمثيل والسينما واتحاد المنتجين

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي بالضرب على بائع جائل

الداخلية تكشف حقيقة سير قائد سيارة برعونة فى مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال