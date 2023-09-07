إلى أي حد أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على قضية الأمية؟

كشف الكاتب الصحفي ياسر ثابت، دور الحروب السلبي وعلاقته بزيادة الأمية، موضحًا أن الحرب الروسية الأوكرانية لها دور سلبي وحركة النزوح والهجرة واللجوء لدول أخرى، تعطل وتسبب في تعثر استكمال التعليم والالتحاق بركب التعليم الأساسي في دول كثيرة مثل أوكرانيا وبعض المناطق في روسيا.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب لها تأثيراتها وموجاتها على روسيا وأوكرانيا وعلى عدد من الدول المجاورة، وصولا إلى بولندا ورومانيا.

الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل سلبي على حصول كثيرين على التعليم الأساسي

وتابع: "الأزمة الروسية الأوكرانية مؤثرة بشكل سلبي على حصول كثيرين على التعليم الأساسي، بالإضافة إلى زيادة الفجوة الرقمية التي تتسبب في عدم التمكن من استخدام التكنولوجيا وتوظيفها ومعرفة استخدام الذكاء الاصطناعي أو التقني في ممارسة كثير من الأعمال والأنشطة الذهنية والمهنية، وهذا يؤثر بالسلب، لافتًا إلى أن ذلك الأمر حدث في الأزمة الروسية الأوكرانية على نحو كبير، وبخاصة، منطقة شرق أوكرانيا بالكامل.

وأوضح الكاتب الصحفي ياسر ثابت، أن مناطق مختلفة من روسيا تأثرت بالحرب، وبالتالي، فإن كل هذه الحركة من النزوح واللجوء كان لها تأثيرها السلبي، مؤكدًا أن قارة أفريقيا تأثرت بشدة من الحروب والقتال والأمراض التي تتسبب في مشكلات صحية كبيرة، علاوة على الفقر والتسرب من التعليم.