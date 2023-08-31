الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوريل: الاتحاد الأوروبي يتفق على فرض عقوبات على السلطة الانتقالية في النيجر

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على فرض عقوبات على السلطة الانتقالية في النيجر، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

أزمة النيجر 

جدير بالذكر أن النيجر تمر بوقت صعب للغاية، حيث حدث انقلاب عسكري في النيجر أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية في البلد بصورة غير مسبوقة، كما أن الانفلات الأمني عقبه التدخل الخارجي في شئون النيجر.

جوزيب بوريل الخارجية السياسية للاتحاد الأوروبي القاهرة الإخبارية عاجل أزمة النيجر

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