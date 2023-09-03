الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو: هزيمة روسيا استراتيجيا في الحرب الحالية "وهم كبير"

روسيا والصين
روسيا والصين

صرح السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف، الأحد، أن هزيمة روسيا استراتيجيا في الحرب الحالية التي أطلقها الغرب وهم كبير للقوي الغربية.

جاءت تصريحات السفير مورغولوف، خلال مشاركته في حفل تخليد ذكرى الجنود والضباط السوفييت الذين لقوا حتفهم أثناء تحرير شمال شرقي الصين من اليابانيين.

وقال السفير الصيني، إن "العمل العظيم الذي قام به الأبطال الذين حرروا الصين من اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، هو بمثابة موعظة للقوى التي تتوهم إمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في الحرب بالوكالة التي أطلقها الغرب ضد بلادنا".

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وشهدت مدينة شنغد، الواقعة شمالي بكين، اليوم الأحد، احتفالا تخليدا لذكرى جنود وضباط الاتحاد السوفييتي، الذين قضوا خلال معارك تحرير شمال شرقي الصين.

من جانبها، أعلنت السفارة الروسية في الصين، على قناة تليجرام الرسمية، أن الحاضرين وضعوا الزهور على النصب التذكاري لجنود الاتحاد السوفيتي، ووقفوا دقيقة صمت تخليدا لذكرى الجنود والضباط السوفييت الذين أنجزوا عملا عظيما لأجل حرية واستقلال شعوبنا، وحياة الأجيال القادمة".

وأضافت البعثة الدبلوماسية أن الانتصار على اليابان العسكرية هو مثال حي على أخوة جيشي البلدين.

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روسيا تتهم اليابان بدعم أوكرانيا 

وفي قت سابق من اليوم، اتهم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن اليابان تكثف تقديم المساعدات إلى أوكرانيا، محذرًا من أن ذلك سيجرها إلى مواجهة عسكرية مع روسيا.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في كلمة مصورة بثها عبر قناته على تليجرام: "بلادنا تواصل القتال ضد أوكرانيا، مهما بدا الأمر حزينًا ومؤسفًا، وبدعم من الأوصياء الغربيين الذين كانوا حلفاءنا خلال تلك السنوات، سنوات الحرب الوطنية العظمى، ومن المؤسف أن الجارة اليابان تقدم المساعدات على نحو متزايد لنظام كييف وتنجر إلى مواجهة عسكرية".

السفير الروسي الصين روسيا الحرب اليابانيين

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