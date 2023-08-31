رغم غياب قادة روسيا والصين.. تقرير هندي: قمة العشرين تبحث تعزيز التعاون العالمي

سلط موقع “ The Quint” الهندي، الضوء على جدول أعمال قمة دول مجموعة العشرين “G20” والتي تستضيفها مدينة الهند في العاصمة نيودلهي يومي الـ9 والـ10 من سبتمبر المقبل، في ظل غياب رئيس الصين شي جين بينج عن القمة، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

جدول أعمال قمة العشرين

ووفقا للموقع الهندي، فان القمة التي تنطلق تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد"، سوف تبحث تعزيز التعاون العالمي كما سيتم التركيز بشكل خاص على علاقة الهند مع جارتها الصين.

وأوضح التقرير أن التطورات الأخيرة مثل قمة البريكس، سلطت الضوء على أهمية زيادة التعاون بين كلا من الصين والهند، لاسيما مع التحديات التي تواجهها الهند بسبب الصراع الروسي الأوكراني منذ أوائل عام 2022.

الغرب ينظر لتصرفات الهند باعتبارها مدفوعة بمصالحها الخاصة

وقال التقرير، إن التعقيدات الدبلوماسية دفعت بعض الشركاء الغربيين، وأبرزهم واشنطن وأوروبا، إلى النظر إلى تصرفات الهند باعتبارها مدفوعة بمصالحها الخاصة وليس بالقيم المشتركة ومع ذلك، كانت زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي للولايات المتحدة في يونيو سبباً في تعزيز الالتزامات بتعزيز التعاون التكنولوجي بين البلدين، بينما تظهر الهند نفسها كمدافع عن الجنوب العالمي، وهي عازمة على تعزيز أولويات الدول النامية والأقل نموا.

وستتوج قمة مجموعة العشرين بإعلان القادة الذي يحدد الأولويات التي تمت مناقشتها، ومن المتوقع مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع مناقشة موضوعات مثل العواقب الاجتماعية للصراع الروسي الأوكراني، وتغير المناخ، ودور بنوك التنمية المتعددة الأطراف في التخفيف من حدة الفقر على جدول الأعمال.

مستقبل مجموعة العشرين

تتكون مجموعة العشرين من 20 دولة تساهم بشكل مشترك بحوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75% من التجارة الدولية، وتؤكد هذه الأرقام تأثيرها الكبير، حيث أن القرارات المتخذة، أو التي لم يتم اتخاذها، داخل المجموعة لها وزن كبير.

وتأسست مجموعة العشرين في الأصل عام 1999 لمعالجة الأزمة المالية العالمية، وركزت في البداية على وزراء المالية ومحافظي البنوك الكبرى، وبمرور الوقت اتسع نطاقها، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص الآن خلال فترة تتسم بالعديد من التحديات، وتشمل هذه التحديات أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق، وندرة الطاقة، وتغير المناخ الواضح، والجائحة المستمرة، وتداعيات الصراع في أوكرانيا.

المشاركون في قمة العشرين بالهند

ونقل التقرير عن مصادره الخاصة قائمة الدول والرؤساء التي تمت دعوتها للحضور، من بينهم أنتوني ألبانيز، رئيس وزراء أستراليا وسيريل رامافوسا، رئيس جنوب أفريقيا وإيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا وفوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان وجورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا وجو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعلاوة على ذلك، سيشهد أيضًا مشاركة رئيسي هيئتين أوروبيتين، وهما تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

ومن المقرر أن يمثل روسيا وزير الخارجية سيرجي لافروف بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أنه لن يتمكن من الحضور.

علاوة على ذلك، لن يترأس الوفد المكسيكي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بل وزيرة الاقتصاد راكيل بوينروسترو سانشيز، كما دعت الهند أيضًا قادة تسع دول ليست جزءًا من مجموعة العشرين، منهم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الشيخة حسينة، رئيسة وزراء بنجلاديش.