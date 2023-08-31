الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الصينى يغيب عن قمة زعماء مجموعة العشرين المقررة الشهر المقبل

شي جين
شي جين

كشفت وسائل إعلام غربية عن غياب الرئيس الصيني، شي جين بينج، عن قمة زعماء مجموعة العشرين في نيودلهي يومي الـ9 والـ10 من سبتمبر المقبل.

وقال مسئولان هنديان ودبلوماسي مقيم في الصين ومسئول يعمل في حكومة دولة من  مجموعة العشرين إنه من المتوقع أن يمثل بكين إلى القمة رئيس مجلس الدولة، لي تشيانج، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" 

وأكد مسئول هندي رفيع أن الهند على علم بأن رئيس الوزراء الصيني سيحضر القمة نيابة عن شي. 

وينظر إلى القمة في الهند على أنها مكان قد يلتقي فيه الرئيس الصيني بالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد حضوره، حيث يسعى البلدان إلى التطبيع.

وأجرى "شي"، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محادثة نادرة على هامش قمة "بريكس" في جوهانسبرج مؤخرًا، وبحثا العلاقات المتوترة بعد الاشتباكات المسلحة في جبال الهيمالايا عام 2020 التي خلفت 24 قتيلًا.

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف هو من سيرأس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين بالهند نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك وفق ما قالته زاخاروفا لوكالة "تاس"، حيث قالت إن تلك التعليمات صدرت عن الرئيس بوتين، وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال في وقت سابق إن بوتين لن يذهب إلى قمة العشرين.

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بوتين لا يخطط للذهاب إلى قمة مجموعة العشرين

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط للذهاب إلى قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الهند في سبتمبر المقبل.

وقال بيسكوف، ردًا على سؤال صحفي عما إذا كان بوتين يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين: "كلا، ليس لدى الرئيس مثل هذه الخطط".

وأضاف أن لدى بوتين جدول أعمال حافل الآن، وأن "التركيز الأساسي لا يزال ينصب على العملية العسكرية الخاصة".

وبعد أن سئل عما إذا كان بوتين سيشارك في القمة عبر الفيديو، قال "بيسكوف" إن صيغة مشاركة بوتين سيتم تحديدها لاحقًا.

وتتولى الهند رئاسة مجموعة الدول العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022، وستعقد القمة في نيودلهي في الفترة من 9- 10 سبتمبر حضوريًا، حيث سيدعى جميع زعماء مجموعة الدول العشرين، بالإضافة إلى رؤساء 9 دول أخرى هي بنجلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات العربية المتحدة وعمان وسنغافورة.

الصين مجموعة العشرين رئيس الوزراء الصيني الهند الرئيس الامريكي

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