تفاصيل دعوات شركات السفر لوقف الرحلات إلى "الأويغور" بسبب انتهاكات الصين

دعا المدافعون عن الأويغور شركات السياحة الغربية إلى التوقف عن بيع عروض العطلات التي تأخذ الزوار عبر شينجيانج، حيث وصفت بعض الحكومات انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات بأنها إبادة جماعية.

ويأتي الطلب في الوقت الذي تعيد فيه الصين فتح أبوابها أمام الزوار الأجانب بعد الوباء، وفي الوقت الذي يدعو فيه زعيمها شي جين بينج إلى زيادة السياحة إلى المنطقة.

وقال تقرير صادر عن مشروع حقوق الإنسان للأويغور ومقره الولايات المتحدة، صدر اليوم الأربعاء، إن السياحة الغربية إلى المنطقة تخاطر بدعم تطبيع سياسات الحكومة الصينية التي "تهدف إلى تدمير هوية الأويغور".

ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

اتُهمت الحكومة الصينية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات، بما في ذلك التعذيب من خلال سياسات الاعتقال الجماعي وإعادة التثقيف والمراقبة والسيطرة على السكان وقمع التعبير الديني والثقافي في المنطقة. وتنفي جميع الاتهامات، وتقول إن سياساتها تهدف إلى مكافحة التطرف وتخفيف الفقر.

وقالت المجموعة: "لا شيء في ظل الظروف الحالية في تركستان الشرقية يتماشى مع التزامات شركات السفر والصناعة بحماية وتمكين المجتمعات المحلية"، مستخدمة الاسم التقليدي للمنطقة ولقبها كدولة مستقلة بين عامي 1944 و1949.

وصف تقرير UHRP البرامج السياحية التي تقدمها سبع شركات سفر لها مكاتب في الدول الغربية. وكان بعضها عبارة عن جولات إعلانية متاحة لهذا العام والعام المقبل، في حين لم يقدم البعض الآخر أي جولات إعلانية منذ ما قبل جائحة كوفيد، الذي تم خلاله إغلاق الصين أمام السياح.

وتوقفت معظم عروض العطلات - التي يتم تسويقها في كثير من الأحيان على أنها جولات طريق الحرير - في مدن توربان وكاشغر وأورومتشي في شينجيانغ، وقدم بعضها تجارب "إشكالية" بما في ذلك زيارات إلى متحف شينجيانغ الإقليمي، والتي قال UHRP إنها ساهمت في "محو الدولة" تاريخ وثقافة وهوية الأويغور"، ومسجد عيد كاه، الذي تقول مجموعات بحثية إنه أصبح محظورًا إلى حد كبير على الأويغور للصلاة.

وعدت بعض الجولات، بما في ذلك واحدة من شركة Goway Travel، المشاركين "بالالتقاء بعائلة محلية من الأويغور". وقال UHRP إنه "لا يوجد أي احتمال" لأن تتمكن عائلات الأويغور من رفض مثل هذه الزيارة بحرية.

وقالت: "من غير اللائق أن يقوم الزائرون الأجانب في جولات منظمة بزيارة منازل الأويغور عندما لا تستطيع عائلات الأويغور استضافة أفراد أسرهم الذين يعيشون في الخارج".

وأضافت: "علاوة على ذلك، كان وجود غرباء من الأسرة في منازل الأويغور تكتيكًا رئيسيًا في مراقبة واستغلال الأويغور"، في إشارة إلى سياسة عام 2017 المتمثلة في تمركز المسؤولين الصينيين الهان في منازل الأويغور.

كما عرضت بعض الجولات زيارة أكسو، حيث حدد الباحثون في مجال حقوق الإنسان العديد من مراكز الاحتجاز. وقال مؤلف التقرير، هنريك زادزيفسكي: “إن بصريات الإعلان وتنظيم الرحلات إلى منطقة الأويغور وسط الجرائم المستمرة ضد الإنسانية كارثية”.

تخضع السياحة إلى المناطق المضطربة في العالم للنقاش في القطاع وبين المسافرين. يرى بعض المشغلين والسياح أنه لا يزال من المهم دعم المجتمعات المحلية وتوفير المراقبة من الخارج.

وقال متحدث باسم شركة Intrepid Travel، وهي عملية عالمية كانت من بين سبع عمليات فحصتها UHRP، لصحيفة الغارديان: "كان عليها أن تواجه العديد من الاعتبارات الأخلاقية في وجهات في جميع أنحاء العالم على مدار تاريخها الممتد لـ 34 عامًا. تؤمن Intrepid أن السفر يمكن أن يكون قوة من أجل الخير ويمكن أن يساعد في إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي نزورها.