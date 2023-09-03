الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول أوكرانى يدعو لمحاسبة داعمى روسيا فى التحايل على العقوبات

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

دعا أندريه يرماك، مدير مكتب رئيس أوكرانيا، إلى ضرورة محاسبة الدول التي تساعد روسيا في التحايل على العقوبات المفروضة عليها.

كما دعا أندريه يرماك، في تصريحات له عبر تطبيق "تليجرام" إلى ضرورة تدمير المجمع الصناعي العسكري الروسي، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى إنهاء الحرب والحفاظ على النظام العالمي وكذلك هزيمة القوات الروسية، وذلك وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

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روسيا تعلن قتل مئات العسكريين الأوكرانيين وتدمير مخازن للأسلحة

وتابع: "الروس يواصلون مهاجمة البنية التحتية للموانئ على أمل أن يتمكنوا من إثارة أزمة غذاء والجوع في جميع أنحاء العالم، والمهمة الرئيسية بالنسبة لنا ولشركائنا هي القضاء على قدرات المجمع الصناعي العسكري الروسي على إنتاج الأسلحة الهادفة لشن المزيد من الهجمات على أوكرانيا".

روسيا تتهم اليابان بدعم أوكرانيا

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، قد أعلن أن اليابان تكثف تقديم المساعدات إلى أوكرانيا، محذرًا من أن ذلك سيجرها إلى مواجهة عسكرية مع روسيا.

وقال "ميدفيديف"، في كلمة مصورة بثها عبر قناته على تليجرام: "بلادنا تواصل القتال ضد أوكرانيا، مهما بدا الأمر حزينًا ومؤسفًا، وبدعم من الأوصياء الغربيين الذين كانوا حلفاءنا خلال تلك السنوات، سنوات الحرب الوطنية العظمى، ومن المؤسف أن الجارة اليابان تقدم المساعدات على نحو متزايد لنظام كييف وتنجر إلى مواجهة عسكرية".

 

روسيا: الجيش سيدمر قذائف اليورانيوم الأمريكية فور وصولها إلى أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي ألكسندر باشكين أنه فور وصول قذائف اليورانيوم المنضب الأمريكية إلى أوكرانيا سيقوم الجيش الروسي بتدميرها كما دمر القذائف التي أرسلتها بريطانيا لكييف من قبل.

وقال باشكين حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "إن المخزون البريطاني من قذائف اليورانيوم المنضب قد تم تدميره في عمق أوكرانيا، وأرى أن الذخيرة الأمريكية ستلقى نفس المصير".

وأضاف عضو مجلس الاتحاد الروسي، أنه من المرجح أن يتم تدمير تلك الذخيرة فور وصولها إلى مخازن قوات كييف.

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