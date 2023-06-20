الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو: على الغرب رفع القيود على الحبوب والأسمدة الروسية

ألكسندر جروشكو
ألكسندر جروشكو

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، بأن انهيار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب الروسية والأوكرانية لن تعرقل مذكرة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتسهيل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، وستبقى سارية المفعول.

 

وقال جروشكو، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، الإثنين: "نحن مقتنعون أنه ينبغي على الغرب أن يتخذ مسار رفع القيود والعقوبات غير القانونية المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية، إذا كان مهتما بضمان الأمن الغذائي، كما يجب عليه حل باقي الإشكالات التي خلقها أمام روسيا".

 

وأوضح جروشكو أن صفقة الحبوب تم توقيعها لأن "الأطراف المشاركة فيها توصلت إلى وجهة نظر مشتركة مفادها أن طرق تصدير الحبوب والأسمدة من الموانئ الفردية لأوكرانيا وروسيا يجب أن تظل قائمة حتى في الظروف التي تنطوي على مخاطر أمنية عالمية".

 

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نظرًا لأنه من المعروف أن 3% فقط من إجمالي الحبوب يتم توجيهها إلى أفقر بلدان العالم، فإننا على ثقة تامة من أنه في أي ظرف من الظروف، يجب على دول الغرب، إذا كانت مهتمة بتوفير الأمن الغذائي، أن تقوم بخطوة حقيقية عن طريق رفع أي قيود على تصدير الحبوب الروسية".

 

وتتضمن مبادرة الحبوب التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022 من قبل ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود انطلاقا من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا.

 

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر سبتمبر الماضي الغرب بتصدير معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله فقط، لا إلى الدول المحتاجة في إفريقيا.

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