يزيد البحث عن دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 9-9-2023 عبر المنصات الإلكترونية خلال ساعات الليل المتأخرة، لرغبة قطاع عريض من المسلمين في إحياء الليل بالعبادة والطاعة والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لنيل خير الدنيا والآخرة.

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 9-9-2023

هناك العديد من صيغ دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 9-9-2023 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب كافة متاع الدنيا والآخرة وهى كما يلي:-

اللهم ادخل السكينة والطمأنينة إلى قلوبنا والمحبة في نفوسنا و الابتسامة على وجوهنا والسعادة في بيوتنا.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم.. فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه.. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه.. اللهم وفقني وسدد خطاي ويسر أمري.

اللهم يا مغير الأحوال غير حالي لأحسن حال.. وسخر لي حظوظ الدنيا والآخرة.. ما تعلم أنه خير لي.. وأصرف عني وعن أحبتي كل ما هو شر.. اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاؤه فأجبته.

اللهم لا تكسر قلب من دعاك وهو منتظر منك فرج قريب.. اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك وفضلك.. اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير وسعادة وتوفيق .. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك لك ولا نكفر بك.

اللهم فرحة تغير بها مجرى حياتي للأبد إلى ما هو خير وأفضل.. فرحة نعجز منها عن التعبير عنها ونشكرك عليها كثير حتى ترضى.. يارب أكتب لنا السعادة والخير وأرزقنا فرج قريب.. وفرح قريب.. ويسر قريب.. ورزق قريب.

اللهم ألهمني أن أطرقك بابك كلما غرقت.. وعلمني أن لا نجاة منك إلا إليك.. ربي اهدني إلى وجهتك أجعلها وجهتي في كل وقت وحين.. واقبلني يا الله في رحابك بذنوبي وخطاياي وبضعفي وقلة حيلتي وأرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه ملأ السموات و الأرض.