الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

مع أذان صلاة الفجر يكثر البحث عن أكثر الأدعية المستحبة والمستجابة في هذا الوقت، وعلى الرغم من أنها ليست من السنة، إلا أنها تعتبر من الأدعية النافعة التي من المستحب أن يدعو بها المسلم.

والدعاء مستجاب في جوف الليل، وهو وقت السحر ووقت النزول الإلهي، فإنه سبحانه يتفضل على عباده فينزل ليقضي حاجاتهم ويفرج كرباتهم.

دعاء الفجر اليوم الخميس 7 سبتمبر  2023

ـ "في فجر هذا اليوم نسألك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرجًا وأن تجعل لنا من كل هم مخرجًا".

ـ "اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمك، عدل فِيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي".

ـ "اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع".

ـ "اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا".

ـ "يا رب في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راضٍ عنا".

ـ "يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزقًا واسعًا ويقينًا صادقًا وقلبًا خاشعًا وعلمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا".

ـ "اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها".

ـ "يا رب في فجر هذا اليوم املأ قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط".

ـ "يا رب لا تحرمنا من خير الفجر وأعنا على قيامه".

ـ "اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل".

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