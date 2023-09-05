الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

من الموضوعات التي تنال البحث الكثير هيأدعية الصباح والتي يستحب الكثيرين بدء يومهم بها كي تزيد البركة والسكينة في عملهم وحياتهم اليومية.



 أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023
 

ينشر موقع الدستور خلال التقرير التالي ما يستحب من أدعية الصباح  اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023.
 

اجعل اللهم صباحي هذا نازلًا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنةً من كيد العدى ووقايةً من مرديات الهوى إنك قادرٌ على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قديرٌ، لا إله إلا أنت.

 

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اللّهمّ أنت ربّي لا إله إلا أنت، عليك توكّلت، وأنت ربّ العرش العظيم، ما شاء اللّه كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوّة إلا باللّه العليّ العظيم، أعلم أنّ اللّه على كلّ شيء قدير، وأنّ اللّه قد أحاط بكلّ شيء علمًا، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ نفسي، ومن شرّ كلّ دابّة أنت آخذ بناصيتها، إنّ ربّي على صراط مستقيم.
 

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
 

ربي إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه، وتقبله مني، اللهم أرني ما يرضيك، واسمعني ما يرضيك، وانطقني ما يرضيك، واستعملني في طاعتك، وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم رزقًا حلالاً طيبًا، يرضيني يا رب العالمين.
 

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
 

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه يا أرحم الراحمين.
 

اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت.
 

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اللهم إني أسألك أن تفرج همي وتكشف غمي وتصرف عني ما يحزنني. اللهم أبعد عني الهموم واصرف عني الأحزان وتوفني وأنت راض عني.

اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب يا الله ارزق أحبتي رزقا كالأمطار يا الله. 

اللهم اجمع أحبتي بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب
 

اللهم ارزقني سعادة وهناء في الدنيا والآخرة وارض عني وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، واصرف عني ما يؤذيني ويشغل بالي ويحزن قلبي ويضيق صدري.
 

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله 
 

اللهم يا فاتح الأبواب، ومنزل الكتاب، وجامع الأحباب يا الله، ارزق أحبتي رزقاً كالأمطار يا الله، واجمعهم بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب، واجعل أيامهم عيداً، ويومهم سعيداً، وعمرهم مديداً يا الله، واجعل لهم من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً. 
 

اللهم افتح أبواب السعادة والراحة والأمل في قلوب أحبتي، واجعلهم في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك، اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية، وارزقهم من واسع رزقك، وتقبل أعمالهم بالقبول الحسن يا الله. 
 

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