الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" توفر مستلزمات المدارس داخل منافذ "كلنا واحد"

كلنا واحد
كلنا واحد

حرصت وزارة الداخلية  على استكمال فعاليات المرحلة الـ24من مبادرة  كلنا واحد لمدة شهر، للمشاركة فى توفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، تسهيلًا على المواطنين ولرفع الغلاء عن كاهلهم.

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انطلاق مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

كلنا واحد المرحلة 24

وواصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى تستمر لمدة شهر بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد (2023/2024)، لتوفير كافة المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا الإستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

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أسعار الأدوات المدرسية في منافذ مبادرة "كلنا واحد"

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  التنسيق مع كبرى الشركات

ويجري التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية من خلال (1513 منفذًا –6 معارض رئيسية–37 معرضًا فرعيًا) بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة، كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقًا مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال (سيارات متحركة- منافذ ثابتة- معارض) تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

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  منافذ أمان في كل مكان

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

كلنا واحد السلع الغذائية بأسعار مخفضة كلنا واحد المرحلة 24 الرئيس عبدالفتاح السيسي منافذ أمان لموقع الرسمى لوزارة الداخلية

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