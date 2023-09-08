الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رؤساء برلمانات مجموعة السبع يتفقون على التزام أكبر تجاه إفريقيا والمتوسط

مجموعة السبع
مجموعة السبع

وافقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، على مقترح إيطالي بإدراج الالتزام بالمساهمة في استقرار وتنمية إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في الإعلان الختامي للاجتماع الـ21 لرؤساء المجالس النيابية للدول الأعضاء بالمجموعة.

جاء ذلك على لسان رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا، الذي شارك في اجتماع المجالس البرلمانية لمجموعة السبع في طوكيو عاصمة اليابان الرئيس الدوري للمجموعة، حسبما أوردت وكالة "آكي" الإيطالية.

وكانت وكالة "نوفا" الإيطالية نقلت أمس أن فونتانا أكد خلال هذا الحدث، ضرورة رفع مستوى اهتمام برلمانات مجموعة السبع بما يحدث في إفريقيا، ليس فقط فيما يتعلق بالهجرة، ولكن أيضًا في إشارة إلى الانقلابين اللذين وقعا في النيجر والجابون، والتعاون من أجل تعزيز الاستقرار في البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت: وفي هذا الصدد، أعلن الرئيس فونتانا عن تقديم تعديل على الإعلان الختامي.

وتعقد القمة البرلمانية لمجموعة السبع في طوكيو منذ أمس الخميس.

تدعم انضمام إفريقيا لمجلس الأمن ومجموعة الـ20

وتدعم روما انضمام الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وإلى مجموعة العشرين.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في لقاء سابق مع سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى إيطاليا: "أؤكد التزامنا بإقامة علاقة أقوى من أي وقت مضى مع كل دولة في القارة الإفريقية لإحداث تغيير. نحن نؤيد أيضًا انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، وكذلك داخل الأمم المتحدة كعضو دائم بمجلس الأمن".

وأضاف تاياني: "لقد تغير العالم ومن الضروري أن يكون هناك تواجد أقوى للقارة الإفريقية في المحافل الدولية".

في السياق نفسه، تستضيف الهند اليوم زعماء دول مجموعة العشرين الذين شرعوا في الوصول تباعًا للمشاركة في قمة ستستمر يومين بدءًا من السبت.

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الرئيس السيسى يصل الهند للمشاركة فى قمة العشرين

وتناقش القمة التي يغيب عنها زعيما الصين وروسيا، العديد من القضايا الخلافية مثل الغزو الروسي لأوكرانيا والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وإعادة هيكلة الديون.

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