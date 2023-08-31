الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيطاليا: ندعم مبادرة الجزائر للتسوية فى النيجر لدعم الديمقراطية

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، ترحيبه بالمبادرة الجزائرية للتسوية في النيجر، والتي تتضمن مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر.

وقال تاياني: إن هناك اقتراحا جيدا من جانب الجزائر للتسوية الدبلوماسية؛ لذلك يجب علينا العمل يومًا بعد يوم لدعم الديمقراطية، وسيكون الاقتراح الجزائري للمرحلة الانتقالية لمدة 6 أشهر والانتخابات المقبلة فكرة جيدة، حسبما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف: "ندعم مجموعة (إيكواس)، لكن موقفنا يؤيد الحل الدبلوماسي وليس القتال ضد النيجر، علينا أن ندافع عن الديمقراطية بالدبلوماسية وليس بالسلاح".

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إسقاط صفة الحصانة الدبلوماسية عن سفير فرنسا

وفي وقتٍ سابق، قالت وزارة الخارجية النيجرية، التابعة للمجلس العسكري، إن سلطات البلد أسقطت صفة الحصانة الدبلوماسية عن سفير فرنسا في نيامي، عقب انتهاء مهلة 48 ساعة التي منحت له لمغادرة النيجر.

وحسب بيان يحمل توقيع الخارجية النيجرية، فإن سفير فرنسا "لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، كما أن بطاقته الدبلوماسية والتأشيرات الممنوحة له ولأفراد أسرته قد ألغيت".

وأضاف المصدر ذاته أن تعليمات صدرت للشرطة النيجرية لبدء إجراءات ترحيله.

وهدد المجلس العسكري في النيجر قبل أيام باستخدام القوة في حال لم يغادر السفير الفرنسي البلاد فورا.

وقال المتحدث باسم المجلس مخاطبا السفير: "من أنت حتى ترفض المغادرة؟"، مضيفا: "على شعبنا أن يكون مستعدا لعدم النوم في الأيام المقبلة".

وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تاياني النيجر فرنسا الجزائر المبادرة الجزائرية

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