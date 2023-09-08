لافروف: لدينا معلومات حول محاولة لتفجير أنابيب الغاز فى البحر الأسود

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، عن أن بلاده لديها معلومات تشير إلى محاولة تفجير خطي أنابيب الغاز "التيار التركي" و"التيار الأزرق" في البحر الأسود.

جاءت تصريحات "لافروف" خلال اجتماعه مع ممثلي الرابطة البنجالية، لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية في السفارة الروسية ببنجلاديش.

وقال لافروف: "الآن عندما يطالب الجميع بالسماح لهم بتصدير الحبوب مرة أخرى، فإننا لا نمنعهم، ببساطة لن نسمح لهم بالمرور عبر الممرات الإنسانية التي تم فتحها من قبل واستخدمت في محاولات لمهاجمة ليس فقط سفننا العسكرية، ولكن أيضًا السفن المدنية"، وفقًا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

أوكرانيا استخدمت الممرات الإنسانية في مهاجمة السفن الحربية

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن أوكرانيا استخدمت الممرات الإنسانية في مهاجمة السفن الحربية التي كانت تقوم بدوريات على مسار خطوط أنابيب الغاز "السيل التركي"، و"السيل الأزرق"، والتي بدأت دورياتها في هذه الأجزاء من البحر الأسود، بسبب معلومات تفيد بمحاولات أوكرانية لتفجيرها، تمامًا كما فجروا السيل الشمالي، على حد قوله.

روسيا تكشف تفاصيل جديدة حول عمليات تخريب السكك الحديدية فى القرم

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت روسيا عن تفاصيل جديدة حول عمليات تخريب السكك الحديدية في القرم.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم، أنه تم إحباط عمليات تخريب للسكك الحديدية في شبه جزيرة القرم، والهادفة إلى تعطيل الخدمات اللوجستية العسكرية.

وكشف فيديو مصور عن لحظة اعتقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي شخصًا من المخابرات العسكرية الأوكرانية من سيفاستوبول، بتهمة التحضير لعملية تخريبية، وصادرت قنبلة محلية الصنع منه.

وأضاف الجهاز، في بيانه، أن الجندي الأوكراني قام بناءً على تعليمات من المخابرات العسكرية الأوكرانية بجمع معلومات حول مواقع ووحدات تابعة لوزارة الدفاع الروسية في شبه الجزيرة.