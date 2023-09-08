وزير الخارجية الروسى يصل الهند للمشاركة فى قمة العشرين (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لحظة وصول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الهند للمشاركة في قمة العشرين، نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

القمة تسعى لتجاوز الخلافات بشأن الحرب فى أوكرانيا

وبدأ زعماء قمة العشرين في التوافد على نيودلهي اليوم الجمعة، لحضور اجتماعهم السنوي، تسعى القمة التي تستضيفها الهند، لتجاوز الخلافات بشأن الحرب في أوكرانيا للتوصل إلى توافق في الآراء.

ويشارك في قمة العشرين الرئيس عبدالفتاح السيسي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق.