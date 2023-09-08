تفاصيل ضبط لصوص السيارات فى القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن في القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات في مصر الجديدة.

اعتراف المتهمين

وأثناء مواجهة المتهمين أمام اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق.

بلاغ لقسم مصر الجديدة

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ تقدم به أحد المواطنين المقيمين في دائرة قسم مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، حول قيامه بعرض سيارته للبيع عبر أحد تطبيقات التسوق الإلكتروني، وتواصل مجهول معه لحضور معاينة السيارة، وبعد حضوره قام المجهول بمغافلته واستبدال مفتاح السيارة بآخر "مزيف"، واتفق معه على حضوره مرة أخرى لشراء السيارة، إلا أنه فوجئ بعودته مرة أخرى وسرقة السيارة باستخدام المفتاح المستبدل.

كشف هوية المتهمين

بعد الفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، أحدهما يملك معلومات جنائية، ويقيمان في محافظتي القاهرة والقليوبية. وبعد تنظيم الإجراءات، تم ضبطهما وفي حوزة أحدهما السيارة المذكورة، وكان بحوزتهما طبنجتان صوتيتان وعدد من الطلقات الصوتية، ومبلغ مالي وثلاث لوحات معدنية. تم ضبط المتهمين، وأثناء المواجهة اعترفا بتكوينهما عصابة مختصة في سرقة السيارات، كما هو مذكور، وتم بإرشادهما ضبط سيارة أخرى تعود لنشاطهما الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.